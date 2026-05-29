Κόστισε ακριβά η… κατσούνα σε Ρεθυμνιώτη

Γιώργος Κώνστας
Η χρήση κατσούνας για την επίλυση κτηµατικών διαφορών κόστισε ακριβά σε ένα Ρεθυµνιώτη που καταδικάστηκε κατά πλειοψηφία σε ποινή φυλάκισης 8 µηνών και 15 ηµερών – µε τριετή αναστολή- και δικαστικά έξοδα 1000 ευρώ το µεσηµέρι της Πέµπτης από το Τριµελές Εφετείο Πληµµεληµάτων.
Οι κατηγορίες αφορούσαν την πρόκληση επικίνδυνης σωµατικής βλάβης σε άµυνα και καθ’ υπέρβαση ορίου άµυνας, για εξύβριση και για οπλοχρησία, ενώ κρίθηκε αθώος για απειλή και οπλοφορία.
Στην απολογία του ο κατηγορούµενος ανέφερε πως το συµβάν έγινε τον Μάιο του 2022 σε χωριό έξω από το Ρέθυµνο. Σηµείωσε ότι ήθελε να πουλήσει ένα χωράφι 5 στρ. και ένας 78χρονος τότε γείτονας του και κάτοικος της περιοχής είχε κλείσει την είσοδο προς την δική του περιουσία µε τα ζώα του (αιγοπρόβατα, γουρούνια, σκυλο). Υποστήριξε πως εκείνη την ηµέρα πήγε στην περιουσία του για να επιβλέψει τις εργασίες καθαρισµού που γίνονταν και συνάντησε τον 78χρονο και του ζήτησε να αποµακρύνει τα ζώα του από την είσοδο του χωραφιού του. «Αυτός µου είπε ότι δεν θα τα µετακινήσει και άρχισε να µε βρίζει. Του είπα ότι πάω να τον καταγγείλω στις αρχές και βλέπω να έρχεται πίσω µου µε µια µαγκούρα και να µε χτυπάει στην πλάτη» είπε ο κατηγορούµενος που πρόσθεσε πως ακολούθησε
µια πάλη µε τον 78χρονο για 4-5 λεπτά στην οποία του αφαίρεσε τη µαγκούρα την οποία και έβαλε στο αυτοκίνητο του.
Από το δικαστήριο του επισηµάνθηκε ότι ο 78χρονος µε βάση την ιατροδικαστική εξέταση έφερε κακώσεις σε διάφορα σηµεία, σκίσιµο στο δεξί αυτί και άλλα µικρά τραύµατα και ο ίδιος απάντησε ότι και αυτός είχε εκχυµώσεις στο σώµα του και τα όποια τραύµατα στον 78χρονο έγιναν πάνω στην πάλη και στην προσπάθεια του να αµυνθεί. Ανέφερε επίσης
πως µετά την αποµάκρυνση του από το σηµείο ο 78χρονος πήγε και πήρε την καραµπίνα από το σπίτι του και πυροβόλησε. Η δικηγόρος του σηµείωσε πως ο πελάτης της ήταν σε άµυνα και ο 78χρονος είχε επιπόλαια τραύµατα και δεν χρειάστηκε καν να νοσηλευτεί στο Νοσοκοµείο Ρεθύµνου.

