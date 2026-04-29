menu
17.8 C
Chania
Τετάρτη, 29 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες Στήλες
Ευθύβολα και μη

Κωστής Λιατάκης: ένας σπουδαίος καλλιτέχνης του τόπου µας

Βαγγέλης Κακατσάκης
0

Κατηφορίζοντας για τη Σπλάντζια, Σάββατο βράδυ, µε προορισµό τον Ναό του Αγίου Ρόκκου, όπου είχε στηθεί η Έκθεση µε τίτλο “Ό,τι διαµορφώνουµε, µας διαµορφώνει”, οµολογώ ότι δεν περίµενα, να έρθω αντιµέτωπος µε την Θεά Ουσία µιας… ζήσης ταγµένης στην υπηρεσία της πραγµάτωσης του Ονείρου, του Φαντασιακού, του Γήινου, του Μεταφυσικού αλλά κυρίως του βαθιά ανθρωπιστικού και ανθρώπινου, µέσα από τη συνδιαλλαγή µε τα υλικά που δουλεύει ένας σπουδαίος αλλά άγνωστος Χανιώτης καλλιτέχνης – εικαστικός, ο Κωστής Λιατάκης. Ό,τι συνέβη, µέσα σε εκείνο τον υπέροχο µικρό χώρο ήταν µία εµπειρία πολύ ξεχωριστή! Βρέθηκα ενώπιος ενωπίω µε επιλεγµένα εκθέµατα, µικρά και µεγάλα, που όµορφα τοποθετηµένα µέσα στον χώρο από τον επιµελητή της Έκθεσης Γιάννη Γρηγορίου Μαρκαντωνάκη, συνοµιλούσαν µε τον χώρο αλλά και µε τον επισκέπτη! Επρόκειτο για µία παράφορα έντονη “συνοµιλία”, που ενδεχόµενα υποβαλλόσουν  και εξαιτίας της ίδιας της ονοµασίας τους, όπως η “κραυγή” φτιαγµένη σε πλατανόριζα ή το “δάκρυ” από πέτρα και ελιά, ή η ‘‘Βαβέλ’’ από πλάτανο… Ήταν σαν ένα νότιο παλαιοχωρίτικο αγέρι που σε αγκαλιάζει εξ ολοκλήρου, όχι για να σε εγκλωβίσει αλλά να σε απελευθερώσει, να σε κάνει να αφουγκραστείς, να προβληµατιστείς, κυρίως όµως να αναλογιστείς τα σπουδαία, πρωτόγονα – πανανθρώπινα ερωτήµατα που απασχόλησαν και απασχολούν µεγάλους διανοητές! Η… περιήγηση στον µικρό αυτόν χώρο, ω του θαύµατος, µε κράτησε επί πολλή ώρα!

Τελικά αυτή δεν είναι η ουσία και η αξία ενός έργου! Να µπορεί να σε συναπάρει, και να µην θέλεις να το αποχωριστείς! Η Έκθεση, που κράτησε από τις 18 έως τις 25 Απριλίου, οπωσδήποτε πρέπει να ξαναπαρουσιαστεί! Εξάλλου, το υλικό που έχει ο Κωστής Λιατάκης στο ησυχαστήριο – ορµητηριό του στην Παλαιόχωρα, είναι τεράστιο όπως πληροφορήθηκα.

Τελικά ναι, ό,τι διαµορφώνουµε, µας διαµορφώνει, και ο αυτοδίδακτος γλύπτης εικαστικός Κ.Λ., µε τα έργα του το αποδεικνύει!

Στο µυαλό µου ωστόσο αιωρείται ακόµη µία από εκείνες τις στιγµιαίες σκέψεις που γεννήθηκαν το βροχερό εκείνο Σαββατιάτικο βράδυ εντός του Αγίου Ρόκκου· πως ο Κωστής Λιατάκης είναι ο ίδιος αποτέλεσµα των σπουδαίων έργων του!

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum