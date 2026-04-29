Κωστής Λιατάκης: ένας σπουδαίος καλλιτέχνης του τόπου µας

Κατηφορίζοντας για τη Σπλάντζια, Σάββατο βράδυ, µε προορισµό τον Ναό του Αγίου Ρόκκου, όπου είχε στηθεί η Έκθεση µε τίτλο “Ό,τι διαµορφώνουµε, µας διαµορφώνει”, οµολογώ ότι δεν περίµενα, να έρθω αντιµέτωπος µε την Θεά Ουσία µιας… ζήσης ταγµένης στην υπηρεσία της πραγµάτωσης του Ονείρου, του Φαντασιακού, του Γήινου, του Μεταφυσικού αλλά κυρίως του βαθιά ανθρωπιστικού και ανθρώπινου, µέσα από τη συνδιαλλαγή µε τα υλικά που δουλεύει ένας σπουδαίος αλλά άγνωστος Χανιώτης καλλιτέχνης – εικαστικός, ο Κωστής Λιατάκης. Ό,τι συνέβη, µέσα σε εκείνο τον υπέροχο µικρό χώρο ήταν µία εµπειρία πολύ ξεχωριστή! Βρέθηκα ενώπιος ενωπίω µε επιλεγµένα εκθέµατα, µικρά και µεγάλα, που όµορφα τοποθετηµένα µέσα στον χώρο από τον επιµελητή της Έκθεσης Γιάννη Γρηγορίου Μαρκαντωνάκη, συνοµιλούσαν µε τον χώρο αλλά και µε τον επισκέπτη! Επρόκειτο για µία παράφορα έντονη “συνοµιλία”, που ενδεχόµενα υποβαλλόσουν και εξαιτίας της ίδιας της ονοµασίας τους, όπως η “κραυγή” φτιαγµένη σε πλατανόριζα ή το “δάκρυ” από πέτρα και ελιά, ή η ‘‘Βαβέλ’’ από πλάτανο… Ήταν σαν ένα νότιο παλαιοχωρίτικο αγέρι που σε αγκαλιάζει εξ ολοκλήρου, όχι για να σε εγκλωβίσει αλλά να σε απελευθερώσει, να σε κάνει να αφουγκραστείς, να προβληµατιστείς, κυρίως όµως να αναλογιστείς τα σπουδαία, πρωτόγονα – πανανθρώπινα ερωτήµατα που απασχόλησαν και απασχολούν µεγάλους διανοητές! Η… περιήγηση στον µικρό αυτόν χώρο, ω του θαύµατος, µε κράτησε επί πολλή ώρα!

Τελικά αυτή δεν είναι η ουσία και η αξία ενός έργου! Να µπορεί να σε συναπάρει, και να µην θέλεις να το αποχωριστείς! Η Έκθεση, που κράτησε από τις 18 έως τις 25 Απριλίου, οπωσδήποτε πρέπει να ξαναπαρουσιαστεί! Εξάλλου, το υλικό που έχει ο Κωστής Λιατάκης στο ησυχαστήριο – ορµητηριό του στην Παλαιόχωρα, είναι τεράστιο όπως πληροφορήθηκα.

Τελικά ναι, ό,τι διαµορφώνουµε, µας διαµορφώνει, και ο αυτοδίδακτος γλύπτης εικαστικός Κ.Λ., µε τα έργα του το αποδεικνύει!

Στο µυαλό µου ωστόσο αιωρείται ακόµη µία από εκείνες τις στιγµιαίες σκέψεις που γεννήθηκαν το βροχερό εκείνο Σαββατιάτικο βράδυ εντός του Αγίου Ρόκκου· πως ο Κωστής Λιατάκης είναι ο ίδιος αποτέλεσµα των σπουδαίων έργων του!