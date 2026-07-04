Κώστας Λειβαδάς: «Είμαστε τυχεροί που ενηλικιωθήκαμε καλλιτεχνικά στα Χανιά»

Ο αγαπημένος τραγουδοποιός Κώστας Λειβαδάς στήνει μια μεγάλη μουσική γιορτή για τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία μαζί με σημαντικές ερμηνεύτριες που τους έχουν συνδέσει επιτυχίες μιας ζωής, αλλά και νεότερους τραγουδιστές που επιλέγει και επιστρέφει στον τόπο του, τα Χανιά, για μια μεγάλη συναυλία.

Η συναυλία του Κώστα Λειβαδά θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο Ανατολικής Τάφρου τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 21:30. Μαζί του η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη, η Ερωφίλη και ο Θάνος Ματζίλης. Είσοδος Ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με δελτία εισόδου. Τα δελτία με τον αριθμό της θέσης θα δίνονται στην είσοδο και είναι προσωπικά (μία πρόσκληση ανά άτομο).

Ο ίδιος ο Κώστας Λειβαδάς σημειώνει: «Είμαι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος που θα μπορέσει να γίνει μια ακόμα επετειακή συναυλία για τη συμπλήρωση των 30 χρόνων από την κυκλοφορία του πρώτου τραγουδιού μου, και μάλιστα στην πόλη με την οποία συνδέομαι περισσότερο: τα Χανιά. Δεν είναι μόνο το θέμα της καταγωγής από τη μητέρα μου, ούτε μόνο η σκέψη των αγαπημένων μου συγγενών και φίλων που ζουν εκεί. Είναι και θέμα ενός μεγάλου εσωτερικού ταξιδιού που ξεκίνησε από αυτή την πόλη και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, όπου κι αν βρίσκομαι. Μέσα μου συνεχίζει να υπάρχει πάντα πολύτιμο εκείνο το πρώτο φως των παιδικών μου χρόνων, αλλά και μια αστείρευτη, όπως φαίνεται πλέον, πηγή έμπνευσης, είτε αυτή καταγράφεται στα τραγούδια μου είτε στον τρόπο που εξελίσσεται η ίδια μου η ζωή. Στα Χανιά και την Κρήτη, είμαι φωτισμένος από μέσα, σαν να κατάπια το φεγγάρι. Φυσικά, το γεγονός ότι εκλεκτοί καλεσμένοι και αγαπημένοι φίλοι, με τους οποίους έχουμε διανύσει όλη αυτή τη μεγάλη διαδρομή μαζί όλα αυτά τα χρόνια, όπως η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριανα Μπαμπαλή, η Χανιώτισσα Ερωφίλη, που γνωριζόμαστε από τα χρόνια του “Φαγκότο” και ακόμη πιο πριν, αλλά και ο εξαιρετικός νέος τραγουδιστής Θάνος Ματζίλης, θα είναι μαζί μας, δίνει μια ακόμη πιο γιορτινή ατμόσφαιρα αλλά και ουσιαστική σημασία σε αυτή τη βραδιά. Μαζί μας θα είναι επίσης δύο εξαιρετικοί μουσικοί, με τους οποίους πρόσφατα ηχογραφήσαμε ένα ραδιοτηλεοπτικό σόου, το οποίο θα προβληθεί μετά τις 9 Ιουλίου: ο Νίκος Παπαναστασίου στο ακορντεόν και ο Γιάννης Γρηπαίος στο μπάσο».

Ο Κώστας Λειβαδάς μας λέει ακόμη: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Τάφρο, έναν χώρο με τον οποίο με συνδέουν δύο-τρεις μεγάλες συναυλίες, από αυτές που δεν ξεχνά κανείς ποτέ στη ζωή του. Μάλιστα, επειδή όλες είχαν φιλανθρωπικό χαρακτήρα, έπιασαν πραγματικά τόπο και είδαμε, με πολύ συγκινητικό τρόπο, να εκπληρώνονται τα όνειρα του “Συνανθρώπου”, αυτής της τόσο σημαντικής εθελοντικής οργάνωσης που στέκεται διαρκώς δίπλα στους ανθρώπους της πόλης. Φυσικά, το πρόγραμμα της βραδιάς δεν θα μπορούσε να μην περιέχει μερικά από τα “χανιώτικα”, όπως αποκαλώ εγώ τραγούδια μου. Δηλαδή τραγούδια που γράφτηκαν για την πόλη, μέσα στην πόλη ή με αφορμή ιστορίες που έζησα εκεί, όπως το “Κάθε μήνας Αύγουστος”, η “Παράξενη καρδιά” με τις μαντινάδες της, το “Κορίτσι στον φάρο”, αλλά και το “Κάθε μπαλκόνι έχει άλλη θέα”, το τραγούδι που έγραψα για το σπίτι της θείας μου στην οδό Θεοτοκοπούλου και που ουσιαστικά άνοιξε τον χορό της προσωπικής μου δισκογραφίας. Είναι πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσει κανείς πώς πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια, όταν όλα κολυμπούν ταυτόχρονα πλέον μέσα στο μυαλό και στην ψυχή του, διατηρώντας το καθένα τον δικό του τόπο και χρόνο. Και ιδιαίτερα στα Χανιά, όπου κάθε φορά που ξαναπιάνω το νήμα της ζωής μου εκεί, είναι σαν ολόκληρη αυτή η τριακονταετία να χωρά μέσα σε μία και μόνη ημέρα. Είναι επίσης πολύ δύσκολο να περιγράψω τι σημαίνουν για μένα τα Χανιά και οι άνθρωποι που συνάντησα εκεί, ξεκινώντας βέβαια από τον Πέτρο Ζορντό και την ευκαιρία που μου έδωσε, στα μέσα της δεκαετίας του ’90, στο “Φαγκότο”, σχεδόν κινηματογραφικά, να ξεκινήσω τις σόλο παραστάσεις μου στο “Φαγκοτο”, πιάνο και φωνή, που κράτησαν για χρόνια. Εκεί αισθάνθηκα ότι έγινα μέρος των καλλιτεχνών της πόλης, αλλά και της νυχτερινής της ζωής, μια κληρονομιά που τη συναντώ μπροστά μου μέχρι σήμερα, σε όποιο μέρος της Ελλάδας κι αν βρεθώ. Υπάρχει ακόμη μέσα μου ο έφηβος της δεκαετίας του ’90, αλλά και ο μετέφηβος. Υπάρχουν όλες εκείνες οι επιρροές από μια θρυλική περίοδο του δυτικού παλιού λιμανιού, όταν όλη η καρδιά των γεγονότων και της νύχτας χτυπούσε εκεί και οι μουσικές επιρροές ήταν μοναδικές, μπλεγμένες μεταξύ τους, φαινομενικά άτσαλα, αλλά στην πραγματικότητα σε απόλυτη αρμονία. Η κρητική μουσική, τα αμερικανικά pop και rock τραγούδια της εποχής, είτε ακούγονταν από τη βάση είτε από τα μαγαζιά και τα θρυλικά κλαμπ του λιμανιού,(Street 4 ever) η jazz, η κλασική μουσική που ευωδίαζε από τα καφέ, τα λαϊκά τραγούδια, ο Θεοδωράκης, ο Χατζιδακις, ο Μουντάκης και ο Κουτσουρέλης… Κάθε πόρτα που άνοιγε ήταν και μια νέα πηγή έμπνευσης και πρόκλησης.

Είμαστε πολύ τυχεροί που ενηλικιωθήκαμε καλλιτεχνικά στα Χανιά, μέσα σε ένα τόσο πολυπολιτισμικό περιβάλλον, σ’ ένα πραγματικό παλίμψηστο πολιτισμών, ανθρώπων και επιρροών που αγάπησαν την παλιά πόλη – μαζί με την πατίνα του χρόνου – και θέλησαν να την κάνουν δική τους. “Θα γίνεις δική μου, πριν πέσει η νύχτα…” Κι όμως, μετά από τόσους αιώνες, η πόλη παραμένει εδώ, ανήκοντας μόνο στον εαυτό της και στην ομορφιά της. Όλοι οι επίδοξοι κατακτητές της μέσα στους αιώνες, απέτυχαν. Ίσως, μάλιστα, να χαρίζει κάτι παραπάνω στους αληθινούς και αφοσιωμένους λάτρεις της. Η ποιητική διάσταση αγάπησε την παλιά πόλη, μέσα απο δοκιμασίες, μόχθους αλλά και παραφωνίες, όσο ελάχιστους τόπους. Ευτυχής που πηγαινοέρχομαι ακόμα τόσες φορές, κάθε χρόνο, αθόρυβο και αόρατο μέρος της. Υπάρχει και μία ακόμη ευχάριστη συγκυρία. Λίγο καιρό πριν κυκλοφορήσαμε με την Ελένη Τσαλιγοπούλου τον καινούριο μας δίσκο, “Reunion” – όνομα και πράγμα. Ύστερα από πολλά χρόνια ξαναηχογραφήσαμε έναν ολόκληρο δίσκο μαζί, ενώ συνολικά, μέσα σε αυτά τα τριάντα χρόνια, έχουμε ηχογραφήσει τόσα τραγούδια, αρκετά από τα οποία έγιναν από τα πιο αγαπημένα του κόσμου, αλλά και δικά μας. Το “Παιδιά των δρόμων”, το “Πιάσαμε”, το “Είναι εντάξει, μαζί”, το “Εγώ σ’ αγάπησα εδώ”, για να αναφέρω μόνο μερικά. Στη συναυλία θα ακούσετε για πρώτη φορά και ένα-δύο τραγούδια από αυτή τη νέα δουλειά. Παράλληλα, με την αγαπημένη μου Ανδριάνα βρισκόμαστε σε μια πολύ δημιουργική περίοδο, καθώς ετοιμάζουμε το καινούριο της υλικό για την επόμενη χρονιά. Όλη αυτή η διαδικασία μάς έχει κάνει να νιώθουμε ξανά παιδιά, όπως τότε που παίζαμε μαζί στην μπάντα του Νίκου Πορτοκάλογλου. Και, επιστρέφοντας ξανά στα Χανιά, είναι αλήθεια πως όταν έρχεται η ώρα να περιγράψω με λόγια τι αισθάνομαι, δεν είμαι τόσο καλός. Γι’ αυτό προτιμώ πάντα να γράφω. Θα προέτρεπα, λοιπόν, όσους από εσάς δεν το έχετε διαβάσει, να αναζητήσετε ένα κείμενό μου που είχα την τιμή να επιλέξει η Νίκη Τρουλλινού για το βιβλίο “Χανιά, όμορφη πόλη”, που εξέδωσε ο Μαθιός Φραντζεσκάκης. Ίσως, μάλιστα, το βράδυ της συναυλίας να διαβάσω στη σκηνή ένα μικρό απόσπασμά του. Για μένα τα Χανιά είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένας τόπος λατρείας. Πολλές φορές η ανάσα της πόλης υπήρξε ζήτημα ζωής και θανάτου για μέσα. Έζησα αυτή την πόλη και από τη φωτεινή και από τη σκοτεινή της πλευρά, αλλά πάντοτε την κράτησα μέσα μου ως μια άπιαστη ερωμένη και ποτέ δεν της επέτρεψα να γίνει μια αφόρητη σύζυγος. Η συγκίνησή μου γι’ αυτή τη βραδιά και η χαρά μου που θα ξαναδώ τόσους αγαπημένους φίλους τα λένε όλα. Θέλω, τέλος, να ευχαριστήσω θερμά την Περιφέρεια και τον Δήμο που αγκάλιασαν αυτή την ιδέα και έκαναν πραγματικότητα αυτή τη γιορτή. Τα λέμε το βράδυ της 6ης Ιουλίου, στην Ανατολική Τάφρο!».