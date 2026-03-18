Κώστας Αρβανίτης : «Τα παιδιά της Γάζας δεν μπορούν να περιμένουν»

Για ανεπαρκή απάντηση της Κομισιόν στο ερώτημα 21 ευρωβουλευτών για το θέμα της επανένωσης παιδιών της Γάζας με τις οικογένειές τους σε κράτη-μέλη της ΕΕ, κάνει λόγο ο

Όπως αναφέρει, «μ αντιπρόεδρος της LEFT στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Kώστας Αρβανίτης.Όπως αναφέρει, «μ ήνες μετά από το ερώτημα 21 ευρωβουλευτών από 4 πολιτικές ομάδες, μετά από πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (The Left), Κώστα Αρβανίτη, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με τη μη υλοποίηση εγκεκριμένων αποφάσεων οικογενειακής επανένωσης παιδιών που έχουν παγιδευτεί στη Γάζα, η Επιτροπή σφυρίζει αδιάφορα επικαλούμενη τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή και μεταθέτοντας την πλήρη ευθύνη υλοποίησής τους στην ύπαρξη μηχανισμών των κρατών μελών».

Ο ίδιος διαπιστώνει πως «κάποιες κυβερνήσεις ενεργοποίησαν ad hoc μηχανισμούς, σε άλλες περιπτώσεις τα δικαστήρια παρενέβησαν, όταν το κράτος υποστήριζε ότι “δεν μπορεί” να εξασφαλίσει είσοδο σε ανθρώπους που κινδύνευαν άμεσα. Χωρίς να παροτρύνει την ενεργό συνεργασία των κρατών μελών με τις τρίτες χώρες για την ασφαλή διέλευσή τους και με συνεχή απραγία ως προς την ανεύρεση πιθανών λύσεων, η Επιτροπή συμμετέχει στην παραβίαση τόσο των θεμελιωδών δικαιωμάτων, κατοχυρωμένα από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, όσο και του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για τη διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού, ως πρωταρχική μέριμνα κάθε διοικητικής και πολιτικής απόφασης».

Κατά των Έλληνα ευρωβουλευτή, «η διεκπεραιωτικού τύπου απάντηση της Επιτροπής, έρχεται μετά και τον θάνατο μικρών παιδιών, πριν λίγες εβδομάδες, από κρυοπαγήματα, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να εμποδίζει την είσοδο προσωρινών καταλυμάτων στη Γάζα με δεκάδες χιλιάδες κινητές κατοικίες να παραμένουν εγκλωβισμένες στο πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο περιμένοντας την ισραηλινή άδεια».

«Για άλλη μια φορά φαίνεται πώς το “εγκρίνεται” απέχει πολύ από το “υλοποιείται”. Η οικογενειακή ενότητα δεν αποτελεί πολιτική επιλογή αλλά νομική υποχρέωση», καταλήγει ο κ. Αρβανίτης

Ακολουθούν η ερώτηση των 21 ευρωβουλευτών και η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004923/2025

προς την Επιτροπή

Άρθρο 144 του Κανονισμού

Κωνσταντίνος Αρβανίτης (The Left), Mimmo Lucano (The Left), Damien Carême (The Left), Ana Miranda Paz (Verts/ALE), Vicent Marzà Ibáñez (Verts/ALE), Νίκος Παππάς (The Left), Catarina Martins (The Left), Mounir Satouri (Verts/ALE), Rudi Kennes (The Left), Vladimir Prebilič (Verts/ALE), Oihane Agirregoitia Martínez (Renew), Γιώργος Γεωργίου (The Left), Leila Chaibi (The Left), Μαρία Ζαχαρία (NI), Anthony Smith (The Left), Rima Hassan (The Left), Cecilia Strada (S&D), Estrella Galán (The Left), Irene Montero (The Left), Annalisa Corrado (S&D), Emma Fourreau (The Left)

Θέμα: Αποφάσεις για οικογενειακή επανένωση που εκδόθηκαν στην ΕΕ και αφορούν παιδιά που έχουν παγιδευτεί στη Γάζα

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών για τα Παιδιά δημοσίευσε πρόσφατα τη δήλωσή του1 σχετικά με τα παιδιά που εξακολουθούν να είναι παγιδευμένα στη Γάζα, παρά τις θετικές αποφάσεις για οικογενειακή επανένωση που εκδόθηκαν από κράτη μέλη. Η δήλωση επαναλαμβάνει τις φρικτές συνθήκες που επικρατούν στη Γάζα και επισημαίνει τα πορίσματα της UNICEF, σύμφωνα με τα οποία περισσότερα από 50 000 παιδιά φέρεται να έχουν σκοτωθεί ή να έχουν τραυματιστεί από τον Οκτώβριο του 2023.

Δεδομένου ότι οι αποφάσεις για οικογενειακή επανένωση δεν εφαρμόζονται, τα παιδιά εξακολουθούν να παραμένουν στη Γάζα και στερούνται τις οικογένειες και την ασφάλειά τους, καθώς, προφανώς, δεν υπάρχουν οργανωμένες παρεμβάσεις και συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων μερών για τον εντοπισμό των παιδιών αυτών και τη διασφάλιση της ασφαλούς απομάκρυνσής τους από την περιοχή.

Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις της ΕΕ δυνάμει του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ερωτάται η Επιτροπή:

Είναι ενήμερη για το σοβαρό αυτό ζήτημα; Μπορεί η Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους οι αποφάσεις των κρατών μελών της ΕΕ δεν εφαρμόζονται, καθώς και σχετικά με πιθανά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος; Σχεδιάζει η Επιτροπή να παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την επανένωση των παιδιών αυτών με τις οικογένειές τους;

Απάντηση του κ. Brunner

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Επιτροπή έχει επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα μέλη της οικογένειας τα οποία διαμένουν στη Γάζα, όταν προσπαθούν να εγκαταλείψουν την επικράτεια μετά από θετική απόφαση για οικογενειακή επανένωση, ιδίως μετά από εθνική απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με την οδηγία 2003/86/ΕΚ («οδηγία για την οικογενειακή επανένωση»)1.

Τα εν λόγω μέλη της οικογένειας πρέπει να διέλθουν από το έδαφος άλλων τρίτων χωρών για να φτάσουν στο κράτος μέλος προορισμού. Οι εν λόγω χώρες διέλευσης εκδίδουν ειδικές άδειες για να επιτρέψουν στα μέλη της οικογένειας να διέρχονται νόμιμα από τα σύνορά τους. Ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν μηχανισμούς για ενεργή συνεργασία με τις οικείες τρίτες χώρες με σκοπό τη διευκόλυνση της έκδοσης των εν λόγω αδειών και τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης. Ωστόσο, οι δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή έχουν αντίκτυπο στην εφαρμογή αυτών των μηχανισμών.