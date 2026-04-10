Κοσμοσυρροή στις Βουκολιές για το παζάρι (φωτ. & video)

Κοσμοσυρροή για άλλη μια χρονιά στις Βουκολιές με χιλιάδες κόσμο να έχει κατακλύσει τον κεντρικό δρόμο και την πλατεία του χωριού. Από νωρίς στήθηκαν οι πάγκοι με τρόφιμα κυρίως αλλά και ρούχα, είδη οικοκυρικής κα. Σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου Πλατανιά, στο παζάρι συμμετέχουν πάνω από 120 έμποροι.

Το παρών δίνει και η πολιτική ηγεσία του νόμου βουλευτές, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, δήμαρχοι κα.

Στη ζωοπανήγυρη η συμμετοχή πάντως για άλλη μια χρονιά ήταν μικρή με μόλις τρεις παραγωγούς να πουλάνε αρνιά και κοτόπουλα.