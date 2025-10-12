Κοσμοσυρροή στην 28η Γιορτή Τσικουδιάς (φωτ.)

Κοσμοσυρροή στην 28η Γιορτή Τσικουδιάς που διοργάνωσε ο Χορευτικός Όμιλος Χανίων «Ο Ψηλορείτης» το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία Γυαλί Τζαμί στο ενετικό λιμάνι των Χανίων.

Στην εκδήλωση λειτούργησε παραδοσιακό ρακοκάζανο και προσφέρθηκαν παραδοσιακά εδέσματα (οφτή πατάτα, γραβιέρα Κρήτης, καλιτσούνια, λάχανο κ.α.) με άφθονη τσικουδιά.

Χόρεψαν ομάδες του Συλλόγου Ποντίων Χανίων «Η Ρωμανία», του Πολιτιστικού Συλλόγου Βορειοελλαδιτών Χανίων «Ορφέας» και του Ομίλου: «Ο Ψηλορείτης», με τη συνοδεία του μουσικού συγκροτήματος των αδελφών Νίκου, Ζήνου & Στέλιου Περουλάκη.

Το πρόγραμμα παρουσίασε η Ζαχαρένια Μπούτζουκα.

Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Χανίων, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και το Επιμελητήριο Χανίων.