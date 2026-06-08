Κοσμοσυρροή στα Θοδωρού (φωτ.)

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Κοσμοσυρροή το πρωί της Δευτέρας στη νησίδα Θοδωρού καθώς εκατοντάδες άνθρωποι βρέθηκαν από νωρίς στο νησάκι με αφορμή των εορτασμό του Ι.Ν. των Αγίων Θεοδώρων.

Η σημερινή είναι η μοναδική ημέρα του χρόνου που το νησάκι είναι επισκέψιμο.

«Έχουμε 130 αίγαγρους πάνω στο νησί αλλά και άλλα είδη λαγουδάκια, μαυροπετρίτες . Η δασική υπηρεσία φροντίζει για την προστασία του νησιού» σημείωσε στα “Χ.ν” η δασάρχης κ. Σκουμπάκη.

Στο ανακαινισμένο εκκλησάκι το κόσμο υποδέχθηκε ο π. Γιώργος Περάκης που τέλεσε και τη λειτουργία για τη γιορτή των Αγίων Θεοδώρων. Ο ίδιος ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλλαν στην ανακαίνιση του