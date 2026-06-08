Κοσμοσυρροή στα Θοδωρού (φωτ.)

Κοσμοσυρροή το πρωί της Δευτέρας στη νησίδα Θοδωρού καθώς εκατοντάδες άνθρωποι βρέθηκαν από νωρίς στο νησάκι με αφορμή των εορτασμό του Ι.Ν. των Αγίων Θεοδώρων.
Η σημερινή είναι η μοναδική ημέρα του χρόνου που το νησάκι είναι επισκέψιμο.
«Έχουμε 130 αίγαγρους πάνω στο νησί αλλά και άλλα είδη λαγουδάκια, μαυροπετρίτες . Η δασική υπηρεσία φροντίζει για την προστασία του νησιού» σημείωσε στα “Χ.ν” η δασάρχης κ. Σκουμπάκη.
Στο ανακαινισμένο εκκλησάκι το κόσμο υποδέχθηκε ο π. Γιώργος Περάκης που τέλεσε και τη λειτουργία για τη γιορτή των Αγίων Θεοδώρων. Ο ίδιος ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλλαν στην ανακαίνιση του
Κοσμοσυρροή το πρωί της Δευτέρας στη νησίδα Θοδωρού καθώς εκατοντάδες άνθρωποι βρέθηκαν από νωρίς στο νησάκι με αφορμή των εορτασμό του Ι.Ν. των Αγίων Θεοδώρων.
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