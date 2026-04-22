menu
13.9 C
Chania
Τετάρτη, 22 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Κορύφωση της βίας στη Γάζα μετά την κατάπαυση του πυρός τη 10η Οκτωβρίου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η βία στη Λωρίδα της Γάζας έφθασε αυτόν τον μήνα στην κορύφωσή της σε εβδομαδιαία βάση αφότου τέθηκε σε εφαρμογή υπό αμερικανική πίεση η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τα ένοπλα κινήματα που δρουν στον παλαιστινιακό θύλακο, τη 10η Οκτωβρίου, τόνισε χθες ο ΟΗΕ.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο αριθμός των συμβάντων αυτής της φύσης-πυρών, βομβαρδισμών, επιθέσεων-αυξήθηκε κατά 46% την εβδομάδα από τη 12η ως τη 18η Απριλίου σε σύγκριση με την προηγούμενη, σημείωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ, ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες, κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών στην έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

Πρόκειται για το υψηλότερο σύνολο αφότου άρχισε η κατάπαυση του πυρός, επέμεινε ο κ. Ντουζαρίκ, επικαλούμενος δεδομένα του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA).

Ερωτηθείς σχετικά, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως μελετά τις δηλώσεις αυτές.

Μονάδες του συνεχίζουν να κατέχουν χονδρικά τη μισή Λωρίδα της Γάζας, ενώ το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς έχει επανεδραιώσει τον έλεγχό του στην υπόλοιπη.

Η Χαμάς αξιώνει το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις που εξαπολύει στη μικρή παραθαλάσσια περιοχή και να επιτρέψει να αυξηθεί η ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται προτού δεχτεί να προχωρήσει στη λεγόμενη δεύτερη φάση του σχεδίου για τη Γάζα που είχε παρουσιαστεί από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Το κίνημα συνεχίζει εξάλλου να απορρίπτει την πρόβλεψη του σχεδίου του ρεπουμπλικάνου δισεκατομμυριούχου για τον αφοπλισμό του.

Τουλάχιστον 770 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο παλαιστινιακός θύλακος υπέστη πελώρια καταστροφή από τον πόλεμο που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου 2023, όταν το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα επιτέθηκε στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας, σκοτώνοντας πάνω από 1.200 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, κατά επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Η εκστρατεία αντιποίνων του στρατού του Ισραήλ έκτοτε στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 72.549 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο διαθέσιμο απολογισμό, ο οποίος δημοσιοποιήθηκε το Σάββατο από το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, οι αριθμοί του οποίου θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum