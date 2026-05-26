menu
23.9 C
Chania
Τρίτη, 26 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Κορυφαίοι Ελληνες και Ευρωπαίοι σφυροβόλοι στα «Βενιζέλεια – Χανιά 2026»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Μπήκαμε στην τελική ευθεία, την τελευταία εβδομάδα πρίν τους αγώνες, την εβδομάδα που στο τέλος της, την Κυριακή 31 Μαϊου 2026 η καρδιά του στίβου της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης θα χτυπά στο Εθνικό Στάδιο Χανίων «Έλενας Βενιζέλου». Στα ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ ΧΑΝΙΑ 2026 θα πάρουν μέρος 120 και πλέον κορυφαίοι αθλητές από 19 χώρες του κόσμου για να συμμετάσχουν στα εξής αγωνίσματα.
ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “EAA BRONZE”
Κατηγορία C: Ανδρών 100μ. – Σφυροβολία / Γυναικών: Άλμα σε Ύψος – Άλμα σε Μήκος – Ακοντισμός
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΏΝ – ΑΘΛΗΤΡΙΏΝ
Κατηγορία F: Ανδρών : 400μ – 1.500μ – Σφαιροβολία – Δισκοβολία
Γυναικών: 100μ – 400μ. Εμπόδια

Για μια ακόμη φορά το αγώνισμα που θα ξεχωρίσει είναι η σφυροβολία ανδρών όπου την προσπάθεια των ντόπιων Χρήστου φραντζεσκάκη, Μιχάλη Αναστασάκη και Ορέστη Ντουσάκη θα πλαισιώσουν οι καλύτεροι Έλληνες και ευρωπαίοι σφυροβόλοι. Παίρνουν Μέρος:
VARGA Donat HUN PB: 75.30 SB: 74.90
Markelo MEMA ALB PB: 76.33 SB: 76.33
Valentin ANDREEV BUL PB: 74.02 SB: 69.22
Michail ANASTASAKIS GRE PB: 77.72 SB: 76.36
Christos FRANTZESKAKIS GRE PB: 79.09 SB: 79.09
Orestis NTOUSAKIS GRE PB: 74.82 SB: 74.53
Georgios PAPANASTASIOU GRE PB: 76.90 SB: 76.90
Ioannis KORAKIDIS GRE PB: 76.14 SB: 74.40
Konstantinos ZALTOS GRE PB: 78.08 SB: 75.23
Alexandros POURSANIDIS CYP PB: 74.97 SB: 68.79

Η διοργάνωση ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ ΧΑΝΙΑ 2026 συνεχίζει με τον καλύτερο τρόπο ένα θεσμό που θα διεξαχθεί για 77η φορά στην όμορφη πόλη μας!
Οι αγώνες διοργανώνονται από τον Α.Ν.Ο. Χανίων «ο ΚΥΔΩΝ» και τον ΓΣ «ο Ελευθέριος Βενιζέλος» με συνδιοργανωτές τον ΣΕΓΑΣ, την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Χανίων, τον Δήμο Πλατανιά, το ΕΒΕ και το Εθνικό Ίδρυμα Μελετών και Ερευνών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» με την στήριξη της ΓΓΑ και του ΕΑΚ Χανίων
Χορηγοί ακτοπλοϊκών μετακινήσεων ΑΝΕΚ Lines και αεροπορικών Aegean Airlines.
Θα είναι μία ξεχωριστή διοργάνωση! Το ραντεβού μας στο ΕΑΚ Χανίων Έλενας Βενιζέλου την Κυριακή 31 Μαϊου το μεσημέρι.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum