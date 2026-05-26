Κορυφαίοι Ελληνες και Ευρωπαίοι σφυροβόλοι στα «Βενιζέλεια – Χανιά 2026»

Μπήκαμε στην τελική ευθεία, την τελευταία εβδομάδα πρίν τους αγώνες, την εβδομάδα που στο τέλος της, την Κυριακή 31 Μαϊου 2026 η καρδιά του στίβου της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης θα χτυπά στο Εθνικό Στάδιο Χανίων «Έλενας Βενιζέλου». Στα ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ ΧΑΝΙΑ 2026 θα πάρουν μέρος 120 και πλέον κορυφαίοι αθλητές από 19 χώρες του κόσμου για να συμμετάσχουν στα εξής αγωνίσματα.

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “EAA BRONZE”

Κατηγορία C: Ανδρών 100μ. – Σφυροβολία / Γυναικών: Άλμα σε Ύψος – Άλμα σε Μήκος – Ακοντισμός

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΏΝ – ΑΘΛΗΤΡΙΏΝ

Κατηγορία F: Ανδρών : 400μ – 1.500μ – Σφαιροβολία – Δισκοβολία

Γυναικών: 100μ – 400μ. Εμπόδια

Για μια ακόμη φορά το αγώνισμα που θα ξεχωρίσει είναι η σφυροβολία ανδρών όπου την προσπάθεια των ντόπιων Χρήστου φραντζεσκάκη, Μιχάλη Αναστασάκη και Ορέστη Ντουσάκη θα πλαισιώσουν οι καλύτεροι Έλληνες και ευρωπαίοι σφυροβόλοι. Παίρνουν Μέρος:

VARGA Donat HUN PB: 75.30 SB: 74.90

Markelo MEMA ALB PB: 76.33 SB: 76.33

Valentin ANDREEV BUL PB: 74.02 SB: 69.22

Michail ANASTASAKIS GRE PB: 77.72 SB: 76.36

Christos FRANTZESKAKIS GRE PB: 79.09 SB: 79.09

Orestis NTOUSAKIS GRE PB: 74.82 SB: 74.53

Georgios PAPANASTASIOU GRE PB: 76.90 SB: 76.90

Ioannis KORAKIDIS GRE PB: 76.14 SB: 74.40

Konstantinos ZALTOS GRE PB: 78.08 SB: 75.23

Alexandros POURSANIDIS CYP PB: 74.97 SB: 68.79

Η διοργάνωση ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ ΧΑΝΙΑ 2026 συνεχίζει με τον καλύτερο τρόπο ένα θεσμό που θα διεξαχθεί για 77η φορά στην όμορφη πόλη μας!

Οι αγώνες διοργανώνονται από τον Α.Ν.Ο. Χανίων «ο ΚΥΔΩΝ» και τον ΓΣ «ο Ελευθέριος Βενιζέλος» με συνδιοργανωτές τον ΣΕΓΑΣ, την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Χανίων, τον Δήμο Πλατανιά, το ΕΒΕ και το Εθνικό Ίδρυμα Μελετών και Ερευνών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» με την στήριξη της ΓΓΑ και του ΕΑΚ Χανίων

Χορηγοί ακτοπλοϊκών μετακινήσεων ΑΝΕΚ Lines και αεροπορικών Aegean Airlines.

Θα είναι μία ξεχωριστή διοργάνωση! Το ραντεβού μας στο ΕΑΚ Χανίων Έλενας Βενιζέλου την Κυριακή 31 Μαϊου το μεσημέρι.