Κορυφαίοι διεθνείς επιστήμονες στα Χανιά για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Σε ένα ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου διεθνές επιστημονικό περιβάλλον, πραγματοποιείται στα Χανιά στις 22-23 Απριλίου μία σημαντική συνάντηση ακαδημαϊκών και επιστημόνων από όλο τον κόσμο, σε συνεργασία του Financial Engineering Laboratory και του Data Science Laboratory του Πολυτεχνείου Κρήτης με τη Βασιλική Ακαδημία Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Επιστημών της Ισπανίας (Royal Academy of Economic and Financial Sciences – RACEF).

Η συνάντηση συγκεντρώνει κορυφαίους ερευνητές και διακεκριμένα μέλη της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και προσωπικότητες που συνδέονται με το οικοσύστημα των βραβείων Nobel, καθώς η Ακαδημία περιλαμβάνει στους κόλπους της ακαδημαϊκούς με διεθνείς διακρίσεις αυτού του επιπέδου. Το μέλος από την Ελλάδα είναι ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Ακαδημαϊκός ο οποίος αποτελεί μέλος της RACEF από το 2013 (καθώς και της Βασιλικής Ακαδημίας των Διδακτόρων της Ισπανίας), ενισχύοντας τη διεθνή διάσταση της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας..

Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης, η οποία επικεντρώνεται στις σύγχρονες προκλήσεις της οικονομίας και στον ρόλο των νέων τεχνολογιών, αναδεικνύεται η συμβολή της επιστημονικής γνώσης στη διαμόρφωση πολιτικών και στρατηγικών ανάπτυξης. Από τον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο παρουσιάζουν οι Ζοπουνίδης Δημήτρης, Ατσαλάκης Γεώργιος, Λεμονάκης Χρήστος, Ατσαλάκη Ιωάννα και Αγγελάκης Γιώργος.

Η συγκεκριμένη ερευνητική συμβολή εντάσσεται σε έναν ευρύτερο επιστημονικό διάλογο που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της συνάντησης και αφορά τη διασύνδεση της τεχνολογίας με την οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα. Οι επιμέρους εισηγήσεις καλύπτουν θεματικές όπως η Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics), η Επιστήμη των Δεδομένων (Data Science), η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence – AI) στον τραπεζικό κλάδο, στις επιχειρήσεις, στην αεροπορική βιομηχανία, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στη δημόσια οικονομία, η αξιοποίηση της καινοτομίας για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, η συμβολή της ασαφούς λογικής (fuzzy logic) στη λήψη οικονομικών αποφάσεων, καθώς και η σύνδεση της τεχνολογίας με κρίσιμους τομείς όπως ο τουρισμός και η περιφερειακή ανάπτυξη .

Στο σύνολό της, η συνάντηση αναδεικνύει τη σημασία της διεπιστημονικής προσέγγισης και της διεθνούς συνεργασίας για την κατανόηση των σύγχρονων οικονομικών μετασχηματισμών. Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδεικνύεται όχι απλώς ως τεχνολογική εξέλιξη, αλλά ως στρατηγικός παράγοντας που επηρεάζει τη δομή των αγορών, την παραγωγικότητα και τη χωρική κατανομή της ανάπτυξης, καθιστώντας αναγκαία τη διαμόρφωση πολιτικών που θα διασφαλίζουν τη συμπεριληπτική και ισόρροπη αξιοποίησή της.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 22-26 Απριλίου σε ξενοδοχείο των Χανίων και περιλαμβάνει εκδρομές τόσο στα Χανιά όσο και στο Ηράκλειο.