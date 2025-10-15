menu
Κορυφαία ευρωπαϊκή διάκριση για κρητικό εστιατόριο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Την κορυφαία ευρωπαϊκή διάκριση που έλαβε το εστιατόριο «Πεσκέσι» ως το «Καλύτερο Βιολογικό Εστιατόριο της Ευρώπης» για το 2025, παρουσίασαν στον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη οι ιδιοκτήτες του, Παναγιώτης Μαγγανάς και Μαρία Μιχαλίτση – Μαγγανά.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης «οι ιδιοκτήτες του βραβευμένου εστιατορίου με έδρα το Ηράκλειο, ενημέρωσαν τον Περιφερειάρχη για τη σημαντική αυτή βράβευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βιολογικών Βραβείων (EU Organic Awards) και μετέφεραν το βραβείο που παρέλαβαν στην επίσημη τελετή απονομής στις Βρυξέλλες.
Παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Νίκος Συριγωνάκης, η Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Κρήτης, Ειρήνη Χουδετσανάκη και η υπεύθυνη πολιτιστικής διαχείρισης, Ειρήνη Μακεδόνα.
Το εστιατόριο «Πεσκέσι» διακρίθηκε για τη βαθιά του προσήλωση στη φιλοσοφία «Από το Αγρόκτημα στο Τραπέζι», συνδυάζοντας την παραγωγή από το δικό του βιολογικό αγρόκτημα με την προμήθεια πρώτων υλών από ένα δίκτυο που καλύπτει το 98% των τοπικών παραγωγών. Όπως ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, το «Πεσκέσι» αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο παράδειγμα αναβίωσης της αυθεντικής κρητικής γαστρονομίας, προωθώντας τη βιώσιμη γεωργία, τις πρακτικές μηδενικών αποβλήτων και τη διατήρηση της τοπικής γαστρονομικής ταυτότητας και των γηγενών ποικιλιών.
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, έδωσε θερμά συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες για την εξαιρετική τους επιτυχία, η οποία, όπως τόνισε, τιμά ολόκληρη την Κρήτη: «Η βράβευση του εστιατορίου “Πεσκέσι” σε ευρωπαϊκό επίπεδο μας κάνει όλους υπερήφανους. Αποδεικνύει έμπρακτα ότι η Κρήτη δεν είναι μόνο ένας τόπος με μοναδικά προϊόντα, αλλά και ένας τόπος με ανθρώπους που έχουν όραμα, μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει τον πλούτο της κρητικής διατροφής και τη δύναμη του πρωτογενούς μας τομέα όταν συνδέεται με την καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το “Πεσκέσι” αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα και ένα καλό πρότυπο που οφείλουν να ακολουθήσουν κι άλλοι. Η προσήλωση στην ποιότητα, την αυθεντικότητα και τη σύνδεση με την τοπική παραγωγή είναι ο δρόμος για την ενίσχυση της γαστρονομικής μας ταυτότητας και την αειφόρο ανάπτυξη του νησιού μας. Σας συγχαίρουμε γιατί τέτοιες προσπάθειες προβάλλουν την Κρήτη σε όλο τον κόσμο»»

