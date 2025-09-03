Κορυφαία διάκριση για Καθηγήτρια του Πολυτεχνείου Κρήτης

Συνεχίζονται οι διακρίσεις για το Πολυτεχνείο Κρήτης, με την Καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη να τιμάταιμε το βραβείο Robert Kellner Lecture Award 2025 στο Διεθνές Συνέδριο Euroanalysis 2025, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές αναγνωρίσεις στον τομέα της Αναλυτικής Χημείας, η οποία απονέμεται ανά διετία σε επιστήμονες που έχουν συμβάλει καθοριστικά στην έρευνα ή την εκπαίδευση του κλάδου.

Η επιλογή γίνεται από ειδική κριτική επιτροπή, κατόπιν αξιολόγησης υποψηφιοτήτων που κατατίθενται από ενώσεις χημικών σε όλη την Ευρώπη. Στην ανακοίνωσή της, η επιτροπή τόνισε πως η Καθηγήτρια Ψυλλάκη βραβεύεται «για τις σημαντικές ερευνητικές της συνεισφορές τα τελευταία πέντε χρόνια, ιδίως όσον αφορά τη θεωρία, την πρακτική και τον αντίκτυπο της πράσινης αναλυτικής χημείας και της πράσινης προετοιμασίας δειγμάτων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη διάκριση απονέμεται σε καθηγητή ελληνικού πανεπιστημίου, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην επιτυχία. Η βράβευση της κ. Ψυλλάκη αποτελεί τιμή για το Πολυτεχνείο Κρήτης και για την Ελλάδα συνολικά, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας στη διεθνή έρευνα σε έναν τομέα που συνδέεται άμεσα με την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος.