Κόρινθος: Συνελήφθησαν εργολάβος και μηχανικός για την τραγωδία την 43χρονη μητέρα

Σε δύο συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για την τραγωδία με την 43χρονη μητέρα, που σκοτώθηκε ακαριαία το απόγευμα του Σαββάτου (4/04) σε περιοχή της Κορίνθου όταν έπεσε πάνω της και την συνέθλιψε μπαλκόνι παλαιού υπό ανακαίνιση κτηρίου.

Πρόκειται, όπως μεταδίδει το cnn.gr, για τον εργολάβο και τον μηχανικό, οι οποίοι φέρονται να είχαν λάβει άδεια για εργασίες συντήρησης από τις 27 Μαρτίου, αλλά δεν είχαν τοποθετήσει σημάνσεις στο σημείο.

Επίσης, οι αρχές θα πρέπει να διαπιστώσουν αν οι εργασίες που πραγματοποιούνται, θα μπορούσαν να είχαν επηρεάσει τη στατικότητα του κτηρίου.

Παραμένει άγνωστο αν τα δύο άτομα θα οδηγηθούν στο αυτόφωρο για να δικαστούν ή θα δικαστεί περαιτέρω έρευνα για την υπόθεση.

Την ίδια στιγμή, η αστυνομία αναζητά και τον ιδιοκτήτη του κτηρίου.