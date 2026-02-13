Κοπή πίτας Κατηχητικών Σχολείων Ενορίας Στερνών

Σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου η κοπή της βασιλόπιτας των Κατηχητικών Σχολείων της Ενορίας Στερνών, στον παιδότοπο «Νεφέλη», παρουσία παιδιών, γονέων και μελών της ενοριακής κοινότητας.

Τη βασιλόπιτα ευλόγησε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου π. Μελχισεδέκ, ο οποίος απηύθυνε πατρικές ευχές σε όλα τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους για μια ευλογημένη και δημιουργική χρονιά, γεμάτη υγεία, πρόοδο και πνευματική καρποφορία.

Στην ομιλία του τόνισε ότι τα Κατηχητικά Σχολεία έχουν ως βασικό σκοπό τη μετάδοση των αξιών της Ορθόδοξης πίστης, την καλλιέργεια του ήθους και της αγάπης, καθώς και τη στήριξη των παιδιών στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης προσωπικότητας με επίκεντρο τον Χριστό. Ακόμη υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής των παιδιών στη ζωή της Εκκλησίας, μην παραλείποντας να ευχαριστήσει τους κατηχητές και τους γονείς για τη διαρκή στήριξη και συνεργασία τους.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα χαράς και ενθουσιασμού, με τα παιδιά να συμμετέχουν σε δραστηριότητες και παιχνίδια, ανταλλάσσοντας ευχές για τη νέα χρονιά.

«Η Ενορία Στερνών συνεχίζει με συνέπεια το ποιμαντικό και εκπαιδευτικό της έργο, στηρίζοντας έμπρακτα τη νεότητα και επενδύοντας στο μέλλον της τοπικής κοινωνίας», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.