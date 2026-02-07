Κοπή πίτας Κ.Κ.Ε. στα Χανιά

Η Τομεακή Επιτροπή Χανίων του ΚΚΕ οργανώνει την Δευτέρα 9 Φλεβάρη, πολιτική συγκέντρωση στο κέντρο Κανάρια στις 7:30 μ.μ. Θα μιλήσει ο Δημήτρης Δημουλάς, μέλος του Γραφείου Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ.

Μετά την ομιλία θα ακολουθήσει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Τομεακής Επιτροπής και ρεμπέτικο γλέντι.