Κοπή πίτας Κ.Κ.Ε. στα Χανιά

Η Τομεακή Επιτροπή Χανίων του ΚΚΕ οργανώνει την Δευτέρα 9 Φλεβάρη, πολιτική συγκέντρωση στο κέντρο Κανάρια στις 7:30 μ.μ. Θα μιλήσει ο Δημήτρης Δημουλάς, μέλος του Γραφείου Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ.
Μετά την ομιλία θα ακολουθήσει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Τομεακής Επιτροπής και ρεμπέτικο γλέντι.
