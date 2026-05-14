«Kόντρα» Ryanair και Fraport μετά το κλείσιμο της βάσης στη Θεσσαλονίκη

Σε αντιπαράθεση βρίσκονται RYANAIR -RAPORT GREECE, για το θέμα αποχώρησης της πρώτης από το αεροδρόμιο Μακεδονία.

Σε νέα ανακοίνωση προχώρησε την Τετάρτη (13/5) η Ryanair, η οποία κατηγορεί αποκλειστικά και μόνο για την αποχώρησή της τη Fraport, καθώς όπως υποστηρίζει, προχώρησε σε αύξηση των τελών τα τελευταία πέντε χρόνια κατά 66%, ενώ αντί να μετακυλήσει την μείωση του τέλους ανάπτυξης που έφερε η κυβέρνηση ύψους 75%, καρπώθηκε αυτή τη μείωση για να γεμίσει, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τις τσέπες της.

Παράλληλα, κάνει έκκληση προς την κυβέρνηση η Aegean να σπάσει το μονοπώλιο της Fraport ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά αεροπορίας.

Οπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ανθρωποι της αγοράς σχολιάζουν ότι τις τελευταίες ημέρες ένα σκληρό πόκερ μεταξύ δυο εταιρειών είναι σε εξέλιξη, από το οποίο ο μοναδικός χαμένος είναι η ελληνική αγορά και ο απλός πολίτης.