Κοντομαρί: Ανοιχτό κάλεσμα για τις «Μικρές σκηνές»

Ανοιχτό κάλεσμα για τη συμμετοχή στην διοργάνωση “ΜΙΚΡΕΣ ΣΚΗΝΕΣ” στο πλαίσιο του 4ου Φεστιβάλ Κοντομαρ ί- Ημέρες Μνήμης – ΚΟΙΝΟ ΕΔΑΦΟΣ (4-7 Ιουνίου 2026) απευθύνουν οι διοργανωτές.

Συγκεκριμένα αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους:

«Οι Μικρές Σκηνές αναδεικνύονται σε ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια του Φεστιβάλ Κοντομαρί – Ημέρες Μνήμης, καθώς τόποι μικροί, αθέατοι, αυλές και ταράτσες σπιτιών γίνονται για λίγο μικρές σκηνές πολιτισμού. Ζωντανεύουν με έναν τρόπο αλλιώτικο απ΄την καθημερινή τους χρήση. Άλλοτε λειτουργούν ως φόντο και σκηνικό περιβάλλον κι άλλοτε ως συνομιλητής της ίδιας της δράσης. Το κοινό μετακινείται από μικρή σκηνή σε μικρή σκηνή , χαράζοντας μια δια-καλλιτεχνική διαδρομή στο χωριό. Το χωριό γίνεται ένας μεγάλος “καμβάς” και πάνω του οι τόποι του μεταμορφώνονται σε μικρές σκηνές πολιτισμού.

Για τρίτη χρονιά προσκαλούμε τους/τις καλλιτέχνες/-δες να δημιουργήσουν ολιγόλεπτες δράσεις (έως 10 λεπτά) και να καταθέσουν την πρότασή, φέτος υπό την θεματική: ΚΟΙΝΟ ΕΔΑΦΟΣ. Την θεματική μπορούν να εξετάσουν ως προς την κυριολεξία της (Κρήτη, γεωγραφία) σε συνδυασμό με την φύση (χώμα, θάλασσα) ή την ιστορία (Β΄Π.Π. , τοπική ιστορία), είτε αναδεικνύοντας τη φιλοσοφική διάσταση της έννοιας. Τέλος θα μπορούσαν να προσεγγίσουν το θέμα είτε προσωπικά, είτε κοινωνικά. Performances, αφηγήσεις, πειραματική μουσική, θεατρικές σκηνές , χορός, video art και εικαστικές εγκαταστάσεις είναι τα είδη που μπορούν να αποτελέσουν δράσεις στις ‘Μικρές Σκηνές’.

Με την φράση “Κάθε δρόμος ένα ποίημα” είναι η δική μας σκηνοθετική και δραματουργική συνθήκη για την διοργάνωση των Μικρών Σκηνών. Φέτος, θα θέλαμε να αναδείξουμε την ποίηση ως σημαντικό πολιτιστικό συνοδοιπόρο του Φεστιβάλ και να συμπεριληφθούν ποιητικά αποσπάσματα από την ελληνική ή παγκόσμια λογοτεχνία στις δράσεις. Στόχος είναι σε κάθε δρομάκι του χωριού να υπάρχει και μια διαφορετική δράση, στην οποία θα ακούγεται ένα διαφορετικό ποίημα. Τα δρομάκια αυτά καταλήγουν όλα στην πλατεία του χωριού, η οποία αποτελεί και κυριολεκτικά το κοινό έδαφος όλης της διοργάνωσης. Έτσι δημιουργείται ένα σχήμα “ήλιου” με την πλατεία ως πυρήνα και τα δρομάκια ως ακτίνες. Οι δράσεις που συνδυάζουν την ποίηση με μια άλλη τέχνη, θα καταλήγουν στην πλατεία, η οποία ως ‘κοινό έδαφος’ θα τις φέρει σε διάλογο υφαίνοντας με αυτόν τον τρόπο τον επίλογο του Φεστιβάλ.

Αποστείλετε την πρότασή σας έως και τις 26/4/2026 στο sillogoskontomari@gmail.com με τον εξής τρόπο:

➔ Όνομα ομάδας/φορέα ή/και συντελεστ/-τριών.

➔ Τον αριθμό συντελεστών και τα βιογραφικά τους.

➔ Αναφορά της τέχνης ή των τεχνών που αξιοποιεί.

➔ Περιγραφή δράσης έως 200 λέξεις Παρακαλούμε αναλύστε σύντομα την καλλιτεχνική σας ιδέα και αναφέρετε την/τις τέχνη/-ες με την/τις οποία/-ες θα ασχοληθείτε, την βασική σκηνική δράση ή τον τρόπο της εγκατάστασης, εάν πρόκειται για εικαστικές τέχνες, την σύνδεση με την θεματική ΚΟΙΝΟ ΕΔΑΦΟΣ και τον τρόπο χρήσης του ποιήματος που επιλέξατε.

➔ Το ποίημα που επιλέγετε (είτε το απόσπασμα, εάν το ποίημα είναι μεγάλο), αναφορά του τίτλου, της συλλογής, του/της ποιητή/-τριας και των εκδόσεων/πηγή.

★ Θα δοθεί προτεραιότητα σε συνεργασία με ομάδες/ανθρώπους που δεν έλαβαν μέρος στις προηγούμενες διοργανώσεις των ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΗΝΩΝ (2024 και 2025). Η κάθε δράση θα λάβει συμβολική αμοιβή (200€).

★ Υποχρέωση όσων δράσεων επιλεγούν είναι να κάνουν τουλάχιστον δύο πρόβες (Μάϊος 2026) στον τόπο που θα παρουσιαστούν και να συμμετέχουν στην γενική πρόβα.

★ Οι ΜΙΚΡΕΣ ΣΚΗΝΕΣ θα παρουσιαστούν στις 6 Ιουνίου 2026».