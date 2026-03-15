Κοντά στα 2 ευρώ η βενζίνη στα Χανιά

Με τα 2 ευρώ το λίτρο “φλέρταρε” η αμόλυβδη βενζίνη το Σαββατοκύριακο στα Χανιά.Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την οικογένεια εφαρμογών fuelGR, η μέση τιμή πώλησης διαμορφώθηκε στον Δήμο Χανίων στα 1,954 ευρώ με τη μέγιστη στα 2,104 και την ελάχιστα στα 1,819.

Το… ράλι ανόδου των τιμών στην Κρήτη και σε άλλες νησιωτικές περιοχές, δεν άφησε ασχολίαστο ο ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωση του οποίου σχολίαζε τα κυβερνητικά μέτρα αναφέροντας χαρακτηριστικά: «πώς γίνεται η ίδια βενζίνη που διυλίζεται εδώ στην Ελλάδα, να φτάνει στην Αθήνα, στη Ρόδο, στην Κρήτη ακόμη και τα 2 ευρώ ανά λίτρο ή και παραπάνω σε αρκετά πρατήρια και στην Κύπρο να έχει 1,30 και 1,40;».

Σημειώνεται ότι οι εφαρμογές του fuelGR, φτιάχτηκαν από φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας (Λάρισα) (πλέον, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) υπό την καθοδήγηση του Επίκουρου Καθηγητή Φώτη Κόκκορα που ανέπτυξε την βάση δεδομένων, τους αρχικούς μηχανισμούς αποδελτίωσης του Παρατηρητηρίου Τιμών Καυσίμων και τις λειτουργικές προδιαγραφές των εφαρμογών.