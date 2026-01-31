Κωνσταντίνος Γκέκας: «Η αλληλεγγύη κρατά τις κοινωνίες ζωντανές»

Η αλληλεγγύη είναι ο συνεκτικός ιστός, που κρατά τις κοινωνίες ζωντανές, σηµειώνει στις «διαδροµές» ο δικηγόρος και ποιητής Κωνσταντίνος Γκέκας, το έργο του οποίου: «Τετολµηκεναι – Μια ελεγεία κατά του θανάτου» θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στις 6 µ.µ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κέντρου Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης (τέρµα οδού Αποκορώνου – θέση άγαλµα Κρι – Κρι), στον Κουµπέ.

Με το ποιητικό σας έργο το οποίο θα παρουσιαστεί τι µήνυµα θέλετε να περάσετε; Μήνυµα για τη ζωή;

Το ποιητικό µου έργο αποτυπώνει τη σύγχρονη πραγµατικότητα που βιώνουµε ως κάτοικοι αυτής της χώρας. Η ποιητική συλλογή «ΤΕΤΟΛΜΗΚΕΝΑΙ» αναφέρεται κυρίως σε γεγονότα και καταστάσεις που ζήσαµε όλοι µας µετά το 2010. Η λεγόµενη «Εποχή των Μνηµονίων» βύθισε στο σκοτάδι χιλιάδες οικογένειες που είδαν µέσα σε µια στιγµή να χάνονται περιουσίες και να ραγίζει ο οικογενειακός και κοινωνικός ιστός της χώρας. Παράλληλα ο θεσµός της «∆ηµοκρατίας» δοκιµάστηκε και δοκιµάζεται σκληρά. Η «Εποχή της Μεταπολίτευσης», που δοµήθηκε στη χώρα µας µετά το 1974, πιάστηκε απροετοίµαστη και ανίκανη να δώσει λύσεις τόσο ουσιαστικές όσο και πολιτικές. Παράλληλα µε το πολιτικό σύστηµα δοκιµάζεται και ο Θεσµός της ∆ικαιοσύνης. Μέσα σ’ αυτή τη δίνη των γεγονότων είναι αναγκαίο η ΤΟΛΜΗ να επανέλθει ως κυρίαρχη αντίληψη µέσω µιας νέας ολότητας γνώσης. Αυτή η σύνθετη αναζήτηση περνά µέσα από το έργο µου, που ανιχνεύει τις δύο βασικές δεξαµενές γνώσεις που δηµιουργήθηκαν σ’ αυτό τον τόπο. Τόσο η «Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία», όσο δε περισσότερο «Η Ελληνική Μυθολογία» περιέχουν λύσεις από παλιότερες εποχές. Λύσεις που εξοβελίζουν το φόβο, την παραίτηση, το κινούµενο τέλµα και τον αργό θάνατο. Γι’ αυτό και ο υπότιτλος «ελεγεία κατά του θανάτου», σηµαίνει ότι αποχαιρετούµε τον θάνατο µέσω της ποίησης και οπλιζόµαστε µε νέα γνώση κρατώντας θέσεις αντίστασης, ώστε αυτές να µετεξελιχθούν σε εστίες κοινωνικής αντεπίθεσης και δηµιουργίας.

Η εκδήλωση, σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση, είναι αφιερωµένη στα 25 χρόνια παρουσίας σας στα Χανιά και στην καλλιτεχνική και κοινωνική συνεργασία σας µε τους ανθρώπους της πόλης. Μιλήστε µου για τη σχέση σας µε τα Χανιά.

Από το 2000 η οικογενειακή µου ζωή δοµήθηκε µε κέντρο τα Χανιά, αν και επαγγελµατικά ακόµη δραστηριοποιούµαι στην Αθήνα. Η τοµή αυτή που είχε σαν κύριο στόχο την ευηµερία των παιδιών µου σ’ ένα οικολογικό, φιλικό περιβάλλον, δεν είχε ποτέ παθητικό χαρακτήρα. Ως ενεργός πολίτης από την παιδική µου ηλικία αναµίχθηκα στην τοπική κοινωνία, µπολιάστηκα µε ειδικές πλευρές της Ιστορίας της και συµµετείχα δηµιουργικά στην κοινωνική της ανασυγκρότηση. Παράλληλα δε και σε επίπεδο ιδεών φιλοσοφικά, καλλιτεχνικά και πολιτικά δηµιουργήθηκαν µε ανθρώπους της περιοχής εστίες ιδεολογικής αναζήτησης. Μέσα από το πρώτο µου δε βιβλίο «ΜΕΡΟΠΗ» «περί σοφίας ή ελευθερίας» ανέδειξα και την αρχαιολογική ιδιαιτερότητα της ονοµασίας ΧΑΝΙΑ – ΚΥ∆ΩΝΙΑ, δίνοντας την δική µου εξήγηση στον µύθο του ΚΥ∆ΩΝΑ. Τέλος ενδεικτικά αναφέρω και την σύµπραξή µου µε τον συνάδελφο Νότη Ψυλλάκη στην αναγέννηση και επαναλειτουργία του σύγχρονου συµβόλου της πόλης Α.Ο. ΧΑΝΙΑ από το 2004 και µετά, µια προσπάθεια που αγκαλιάστηκε από το σύνολο της τοπικής κοινωνίας. Μια προσπάθεια που ενδεικτικά τονίζω, ότι ακόµη παρακολουθούµε και µε νέες ιδέες που θα την µπολιάσουµε, δεν θα την αφήσουµε να πάει χαµένη.

Στην εκδήλωση θα τιµηθεί η µνήµη των Ευτ. Παλλήκαρη και Γιάννη Μαρκαντωνάκη. Ηταν και οι δύο ξεχωριστοί άνθρωποι…

Ναι. Η ξαφνική και απροσδόκητη απώλεια και των 2 φίλων µου και η συνειδητοποίηση µετά από κάποια θέµατα υγείας ότι η ζωή είναι σύντοµη, µε οδήγησαν να επισπεύσω και να πραγµατοποιήσω την παρούσα εκδήλωση. Γιατί για µένα είναι σηµαντικό να υπάρχει σε µια τοπική κοινωνία η «συνέχεια των γενεών». Να µην κυριαρχεί η «ασυνέχεια» που κοµµατιάζει και περιθωριοποιεί την µνήµη και την χρονική αλληλουχία της ιστορίας. Θεώρησα καθήκον για τον εαυτό µου να γίνει αυτή η εκδήλωση. Όχι τόσο γιατί η τοπική κοινωνία δεν µπορεί να κάνει εκδήλωση ή να τιµήσει τα δύο λαµπρά της τέκνα. Αυτό µπορεί να το κάνει οποτεδήποτε πατώντας στο υπάρχον έργο των δηµιουργών. Όµως αυτό που δεν µπορεί να κάνει είναι να δώσει τους προβληµατισµούς των δύο δηµιουργών στην ύστερη φάση της ζωής τους. Τις σκέψεις και τις αναζητήσεις που µοιράστηκα µαζί τους τα τελευταία 15 χρόνια. Μέσα από δύο κριτικά σηµειώµατα, ένα για τον καθένα µεταφέρω τον κοσµολογικό προβληµατισµό, που διακατείχε τους δύο δηµιουργούς, κοινό προβληµατισµό και των τριών µας, που ο καθένας δούλευε από τη δική του σκοπιά. Ο Ευτύχης Παλληκάρης µιλούσε για µια συγκροτηµένη αναρχοµεταβολή του Σύµπαντος. Στηριγµένος σε αρχαία κείµενα είχε αναπτύξει τη θεωρία του µέσω µαθηµατικών µοντέλων και ετοίµαζε ένα βιβλίο που σηµαντικά του αποσπάσµατα έχω διαβάσει. Η συνεργασία µας στην απεικόνιση των εξωφύλλων των δύο βιβλίων που είχα εκδώσει και η κοινή θεώρηση των πραγµάτων συνέβαλλε στο να περπατήσουµε µαζί καινούργιους δρόµους. Τους ίδιους δρόµους υπό άλλη οπτική περπάτησα µε τον Γιάννη Μαρκαντωνάκη. Ο Γιάννης είχε φοβερό ένστικτο. Συνελάµβανε τολµηρές ιδέες. Το 2017 σε µια έκθεσή του αποτύπωσε την κατασκευή µιας ολόκληρης πολιτείας ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΜΒΗΣ. Η αποτύπωση αυτή είχε ως κύριο υλικό την «ΑΡΧΑΙΑ ΣΚΟΥΡΙΑ ΤΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟΥ». Το έργο αυτό συνέκρινα ως καλλιτεχνική ενόραση του δηµιουργού µε την µελλοντική κοινωνία επιβίωσης του Ανθρώπου σε µια προσεχή περίοδο της ζωής µας µετά από µία κλιµατική αλλαγή, ανάλογη της «Εποχής του Σιδήρου» όπως µας µίλησε γι’ αυτή ο Ησίοδος στο 5ο Γένος των Ανθρώπων. Όλος αυτός ο σύγχρονος προβληµατισµός θα περάσει στην εκδήλωση, που θα γίνει την Κυριακή 1/2/2026.

Οι συµµετέχοντες µπορούν, εφόσον το επιθυµούν, να προσφέρουν οικονοµική ενίσχυση για τις ανάγκες του Κέντρου Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης. Οπότε έχει και το στοιχείο της αλληλεγγύης η εκδήλωση. Η αλληλεγγύη είναι κάτι δυσεύρετο θεωρείτε στις µέρες µας;

Η εκδήλωση γίνεται στο χώρο που ζουν τα παιδιά του Κέντρου Αποκατάστασης. Γίνεται για να έρθουν οι επισκέπτες στον χώρο, ώστε βιωµατικά να συνδεθούν µαζί του. Θα διατεθούν βιβλία µου δωρεάν. Γιατί σκοπός της εκδήλωσης δεν είναι το κέρδος, ούτε η κάλυψη εξόδων που θα επωµισθώ ο ίδιος. Σκοπός είναι να βοηθήσουν οικονοµικά το Κέντρο όσοι θέλουν παίρνοντας ένα βιβλίο ως αντάλλαγµα. Η αλληλεγγύη είναι ο συνεκτικός ιστός, που κρατά τις κοινωνίες ζωντανές. Είναι η ενωµένη αλυσίδα που δύσκολα σπάει όσο και αν λυγίζει. Και αυτή πρέπει να κρατήσουµε ζωντανή.

Στην εκδήλωση που διοργανώνει η Θεατρική Οµάδα Τέσσερα (4), θα προλογίσει ο δικηγόρος στον Άρειο Πάγο Νότης Ψυλλάκης, επίτιµος πρόεδρος Α.Ο. Χανιά.

Ποιήµατα θα απαγγείλουν οι: Ηρακλής Παπαδάκης, Ντένια Καραβασιλειάδη, Ζωή Κολλάρου.

Η εκδήλωση είναι αφιερωµένη στα 25 χρόνια παρουσίας του ποιητή στα Χανιά και στην πολύπλευρη καλλιτεχνική και κοινωνική συνεργασία του µε τους ανθρώπους της πόλης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα διανεµηθούν δωρεάν βιβλία του συγγραφέα.