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Παρασκευή, 10 Ιουλίου, 2026
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Κόμβος Βαμβακόπουλου: Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων συνέχεια

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Την ερχόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου, αναμένεται να ξεκινήσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κόμβο Βαμβακόπουλου στο νότιο τμήμα.
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν έως 12 Οκτωβρίου 2026 και αφορούν το τμήμα από τη χ.θ. 00+050 (κόμβος Μουρνιών) έως και χ.θ. 01+800 (κόμβος Βαμβακόπουλου).
Συγκεκριμένα όπως αναφέρει «κατά τη διάρκεια ισχύς των ως άνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η
κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά επί του Β.Ο.Α.Κ. στο ύψος των έργων και για τις δύο
κατευθύνσεις με μετατόπιση στο ρεύμα κυκλοφορίας από Χανιά προς Κίσσαμο (Βόρειο), με
σχετική σήμανση και στένωση λωρίδων κυκλοφορίας, ενώ θα διακοπεί η κυκλοφορία στο
υπάρχον ρεύμα κυκλοφορίας από Κίσσαμο προς Χανιά (Νότιο), σε όλο το προαναφερόμενο
τμήμα των έργων.
3. Ένεκα των παραπάνω ρυθμίσεων και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική μελέτη θα ισχύσουν
συνακόλουθα και οι παρακάτω απαγορεύσεις-ρυθμίσεις στο ύψος του κόμβου
Βαμβακόπουλου:
– θα απαγορευθεί η κυκλοφορία/χρήση του κλάδου καθόδου (έξοδος) από το ΒΟΑΚ προς
την οδό Καζαντζάκη, μόνο στο ρεύμα κυκλοφορίας από Κίσσαμο προς Χανιά,.
– θα απαγορευθεί η κυκλοφορία/χρήση του κλάδου ανόδου (είσοδος) από την οδό
Καζαντζάκη προς το ΒΟΑΚ, μόνο στο ρεύμα κυκλοφορίας από Κίσσαμο προς Χανιά
4. Ειδικότερα για τις ανάγκες μετατόπισης της σήμανσης και μηχανημάτων από τη Α’ Φάση
(Βόρειο τμήμα) στην Β’ φάση (Νότιο τμήμα) του έργου, θα διακοπεί η κυκλοφορία επί του
Β.Ο.Α.Κ., ως εξής:
– Από την 06:00 ώρα έως την 06:20 ώρα της 12/07/2026, στο τμήμα από το κόμβο
Σούδας έως κόμβο Βαμβκόπουλου, μόνο στο ρεύμα κυκλοφορίας από Χανιά προς Κίσσαμο
με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας στο κλάδο ανόδου στο Β.Ο.Α.Κ. από την οδό
Μουρνιών (ρεύμα προς Κίσσαμο).
– Από την 14:00 ώρα έως την 14:10 ώρα της 12/07/2026, στο ύψος του κόμβου
Βαμβακόπουλου.
Κατά τα προαναφερόμενα χρονικά διαστήματα η κυκλοφορία θα εκτρέπεται λαμβάνοντας
υπόψη της κυκλοφοριακές συνθήκες μέσω των υφιστάμενων κόμβων Μουρνιών,
Βαβακόπουλου και Γαλατά, με ανάλογη σήμανση που θα τοποθετήσει ο ανάδοχος και τη
συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας»

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