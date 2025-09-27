Κομβική ιστορικά η επιδρομή στον πύργο Αληδάκη (φωτ.)

Εκδήλωση για την ημέρα μνήμης καταστροφής του πύργου του Αληδάκη το 1774, πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο μνημείο στις Καρές στ΄Ασκύφου. Ομιλία για τα γεγονότα της εποχής πραγματοποίησε ο ιστορικός Γιώργος Ψαρουδάκης, υπογραμμίζοντας την καθοριστική σημασία της νικηφόρας επιδρομής των Σφακιανών στον πύργο για τις μετέπειτα επαναστάσεις στην Κρήτη, καθώς και τη συμμετοχή των γυναικών στην επιδρομή.

1 από 4

Ο δήμαρχος Σφακίων Γιάννης Ζερβός αναφέρθηκε στη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της μεταλαμπάδευσης της αξίας της ελευθερίας στις νεότερες γενιές.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν μεταξύ άλλων η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, ο βουλευτής Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Καλογερής κ.ά.