Κομόλιθοι της Ποταμίδας: Γεωλογικός πλούτος – πολιτιστικό απόθεμα

Ιδιαίτερο πολιτιστικό τοπίο που συνδυάζει γεωλογικό πλούτο, σημαντικό κτιριακό απόθεμα, ιστορία και τέχνες είναι η Ποταμίδα, το χωριό της Κισσάμου γνωστό ως πατρίδα του Μάνου Κατράκη αλλά και για την παρουσία ενός μοναδικού φαινομένου των κομόλιθων.

Σε όλα τα παραπάνω ήταν αφιερωμένη η χθεσινή εκδήλωση στο καφέ Κήπος με τίτλο «Οι κομόλιθοι της Ποταμίδας».

Αρχικά, ο Μανώλης Μανούτσογλου, Δρ. Γεωλογίας, Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Πόρων, Πολυτεχνείου Κρήτης έκανε μια παρουσίαση της γεωλογικής κατάστασης της περιοχής με βάση έρευνες και μελέτες, με πιο πρόσφατη αυτή Ολλανδών επιστημόνων πριν από 40 χρόνια.

Για την ύπαρξη χρυσού στους κομόλιθους σχολίασε πως οι έρευνες έδειξαν πως υπάρχει ανακτήσιμος και μη ανακτήσιμος χρυσός από 50 ppb και πάνω, ποσότητα πολύ μικρή που έχει όμως μεγάλο ενδιαφέρον για τους επιστήμονες, καθώς όπως τόνισε ο κ. Μανούτσογλου: «Οι κομόλιθοι είναι ένα παράδειγμα για το πως δημιουργείται ο χρυσός. Η περιοχή της Ποταμίδας αποτελεί ένα μοναδικό γεώτοπο του νησιού που θα πρέπει να αναδειχθεί και να προστατευτεί καθώς συνδυάζει επιστημονικό ενδιαφέρον για την τεκτονική, τη στρωματογραφία και την ιζηματολογική εξέταση όχι μόνο της Κρήτης αλλά όλης της Ανατολικής Μεσογείου. Αποτελεί θέση επιστημονικού ενδιαφέροντος για τη μελέτη των φυσικών μεταλλογενετικών διαδικασιών συγκέντρωσης χρυσού».

Σε θέματα αρχιτεκτονικής και του ιστορικού καταλοίπου στον οικισμό της Ποταμίδας αναφέρθηκε η κ. Αμαλια Κωτσάκη, Καθηγήτρια Πολυτεχνείου Κρήτης, Διευθύντρια Εργαστηρίου Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής Πόλης και Πολιτισμού.

«Το Πολιτιστικό Τοπίο της Ποταμίδας συνιστά σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρήσεις, κριτήριο για να θεωρηθεί μια περιοχή μνημείο», δήλωσε η κ. Κωτσάκη.

Τόνισε πως το παλαιότερο κτίσμα βρίσκεται δίπλα στην εκκλησία της Αγ. Άννας και είναι ενετικό με επιγραφή του 1504, στάθηκε στο κτίσιμο του σχολείου που ξεκίνησε να κτίζεται το 1899 και στη διάνοιξη του κεντρικού δρόμου προς Χρυσοσκαλίτισσα το 1913 γύρω από την οποία έγινε όλος ο οικισμός. Στα νεότερα ιδιαίτερα κτήρια του χωριού ανέφερε το Παρθεναγωγείο, την εκκλησία της Αγ. Άννας, τα κτίσματα – η φάμπρικα στα Μπρεδιανά κ.ά.

«Είναι τιμή για μένα που θα μιλήσω για τον μικρό Μάνο που έγινε μεγάλος Κατράκης», είπε ο Νικορέστης Χανιωτάκης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης, προσθέτοντας πως ο Μάνος Κατράκης αποτελεί ένα σύμβολο για τον Κρητικό και τον Ελληνικό πολιτισμό, αφήνοντας το στίγμα του. Συμπλήρωσε πως ο Μάνος Κατράκης στα παιδικά του χρόνια έκανε τις πρώτες πρόβες του μπροστά στους Κομόλιθους «έπαιζε και Καραγκιόζη στο χωριό από μικρή ηλικία, στα 8-9 έτη, που δεν είναι εύκολο να “καλλιτεχνίζεις” και να μην το κάνεις με τον παραδοσιακό τρόπο της λύρας, του λαούτου, με τις μαντινάδες και τα ριζίτικα αλλά μέσω του θεάτρου μια τέχνη δύσκολη που απαιτεί συνδυασμό δεξιοτήτων, εκπαίδευσης, συνεργασίας, ταξιδιών».

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Καλογερής δίνοντας συγχαρητήρια στους διοργανωτές, ενώ ο δήμαρχος Κισσάμου κ. Γ. Μυλωνάκης δήλωσε πως «η Ποταμίδα πρέπει να γίνει τόπος προορισμού και τόπος επισκέψιμος».

Ο διοργανωτής της εκδήλωσης, ιδιοκτήτης του καφέ “Κήπος” κ. Βασίλης Σταθάκης πρόσφερε στους ομιλητές μια φωτογραφική αποτύπωση των κομολίθων και ενημέρωσε πως η μελέτη ανάπλασης της Ποταμίδας είναι έτοιμη, με τη συνδρομή μελετητικού γραφείου.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης έχει η Έλια Κουμή, Επικοινωνιολόγος- Δημοσιογράφος που επεσήμανε τη σημασία της διατήρησης των μνημείων της περιοχής. Στην έναρξη της εκδήλωση προβλήθηκε βίντεο από drone για την Ποταμίδα, και στο τέλος ένα ακόμα με τον Μ. Κατράκη και τον Γ. Κουτσουρέλη.