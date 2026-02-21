Κόμικς στον Βόλο: 1 χρόνος + DocMZ Publishing

1 από 10

Η Centaurus – Arts & Culture, ένας νεοσύστατος φορέας πολιτισµού µε έδρα τον Βόλο, επιστρέφει δυναµικά. Μετά την επιτυχηµένη µεταφορά της έκθεσης «Hugo Pratt: η κληρονοµιά, το έργο, η βιογραφία» στο Κέντρο Τέχνης Τζόρτζιο Ντε Κίρικο τον Φεβρουάριο του 2025, αυτήν τη φορά συνεργάζεται µε τη DocMZ Publishing, έναν εκδοτικό οίκο κόµικς µε έδρα τον Βόλο που ξεκίνησε τη δραστηριότητά του τον ∆εκέµβριο του 2024 και φιλοδοξεί να διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο στην εγχώρια σκηνή κόµικς και ποπ κουλτούρας.

Με αφορµή τη συµπλήρωση ενός χρόνου –και κάτι– λειτουργίας της DocMZ Publishing, οι δύο φορείς, σε συνεργασία µε το Μουσείο της Πόλης του Βόλου, παρουσιάζουν την πρώτη τους πρωτότυπη έκθεση, αφιερωµένη στο πολύχρωµο και πολυφωνικό εκδοτικό της έργο.

Η έκθεση φιλοδοξεί να ταξιδέψει µικρούς και µεγάλους στον ζωντανό κόσµο των κόµικς, µέσα από την παρουσίαση µερικών από τα σηµαντικότερα έργα της διεθνούς παράδοσης της 9ης Τέχνης, µε ιδιαίτερη έµφαση στη γειτονική Ιταλία. Εκδόσεις και έργα δηµιουργών όπως οι Milo Manara, Giorgio Cavazzano, Silvia Ziche, Vincenzo Cerami, Alberto Breccia και Zerocalcare συνθέτουν τον πυρήνα της έκθεσης, προσκαλώντας το κοινό να βουτήξει στις πολύχρωµες σελίδες τους.

Την έκθεση θα πλαισιώσουν πλούσιες παράλληλες δράσεις, σε συνεργασία µε το Τµήµα Πολιτισµού και ∆ηµιουργικών Μέσων και Βιοµηχανιών και το Εργαστήριο ∆ηµιουργικής Ανάγνωσης, Γραφής και Λογοτεχνικής Εκπαίδευσης του Τµήµατος Γλωσσικών και ∆ιαπολιτισµικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας: οµιλίες, διαλέξεις, σεµινάρια, καλλιτεχνικά εργαστήρια και προβολές, θα αναδείξουν την πολυδιάστατη παρουσία και επίδραση της 9ης Τέχνης στον σύγχρονο πολιτισµό. Επιµελητές της έκθεσης είναι ο εκδότης Γιάννης Ιατρού και ο διοργανωτής του φεστιβάλ Chaniartoon και εκδότης της Chaniartoon-Press Μάριος Ιωαννίδης. Η έκθεση η οποία έκανε εγκαίνια την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, θα είναι ανοιχτή µέχρι και τις 8 Μαρτίου.

Παράλληλα µε την έκθεση θα πραγµατοποιηθούν και µια σειρά από ενδιαφέρουσες δράσεις. Συγκεκριµένα:

– Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου (09:30–11:30) — Σεµινάριο Μετάφρασης Κόµικς: ένας πρακτικός οδηγός

Σε συνεργασία µε το Εργαστήριο ∆ηµιουργικής Ανάγνωσης, Γραφής και Λογοτεχνικής Εκπαίδευσης του Τµήµατος Γλωσσικών και ∆ιαπολιτισµικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, ο Γιάννης Ιατρού θα διδάξει πρακτικό σεµινάριο πάνω στη µετάφραση κόµικς, εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες του µέσου, µε παραδείγµατα έργων που έχουν εκδοθεί από την DocMZ Publishing.

– Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου (18:00–20:00) — Masterclass «Η Εκδοτική Παραγωγή Κόµικς στην Ελλάδα: διαδικασία, προκλήσεις και προοπτικές»

Ο Γιάννης Ιατρού, υπεύθυνος εκδόσεων της DocMZ Publishing, θα παρουσιάσει µια διάλεξη – masterclass για το εκδοτικό φαινόµενο των κόµικς στην Ελλάδα: από την αγορά δικαιωµάτων και τη µετάφραση, µέχρι τη γραφιστική και τυπογραφική παραγωγή, έως την τελική πορεία ενός κόµικς από στα βιβλιοπωλεία. Η δράση πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το Τµήµα Πολιτισµού και ∆ηµιουργικών Μέσων και Βιοµηχανιών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.

– Τετάρτη 4 Μαρτίου (15.00-17.00) – COMICS WORKSHOP µε τον Pan Pan

O Pan Pan (δηµιουργός κόµικς, µουσικός) θα παρουσιάσει ένα workshop µε τα βασικά εργαλεία δηµιουργίας ενός σύντοµου κόµικς. Το workshop θα λάβει χώρα στο Φουαγιέ του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στον Βόλο, απόφοιτος του οποίου είναι και ο ίδιος.

– Παρασκευή 6 Μαρτίου (18.30-20.30) – ΠΡΟΒΟΛΗ: Κατά µήκος της διακεκοµµένης γραµµής

Στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου θα προβληθεί η σειρά Κατά Μήκος Της ∆ιακεκοµµένης Γραµµής (Strappare lungo i bordi) – η πρώτη σειρά κινουµένων σχεδίων του Ιταλού δηµιουργού Zerocalcare στο Netflix, βασισµένη στο κόµικς «Η Προφητεία του Αρµαντίλλο» (στα ελληνικά από DocMZ Publishing και Chaniartoon Press). Η προβολή λειτουργεί ως µία γέφυρα µεταξύ δύο συγγενών µορφών τέχνης, αυτών των κόµικς και των κινουµένων σχεδίων.

Η είσοδος σε όλες τις δράσεις είναι ελεύθερη για το κοινό.

Γραμμοσκιάσεις… Νικήτας Βλαβιανός