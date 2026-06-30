Κολύμβηση: Κυρίαρχος στην Κρήτη ο ΝΟΧ

» Κατέκτησε 64 μετάλλια και πρωτιά στη γενική βαθμολογία!

Με μία εντυπωσιακή εμφάνιση ο Ναυτικός Ομιλος Χανίων ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στην α’ φάση του πανελληνίου πρωταθλήματος Κατηγοριών, που διεξήχθη στο Ηράκλειο παράλληλα με το περιφερειακό πρωτάθλημα Κρήτης.

1 από 3

Οι αθλητές και οι αθλήτριες του ΝΟ Χανίων κατέκτησαν συνολικά 64 μετάλλια (31 χρυσά, 17 ασημένια και 16 χάλκινα), οδηγώντας τον σύλλογο στην 1η θέση της γενικής βαθμολογίας, αλλά και στην 1η θέση της βαθμολογίας των γυναικών, οι δε άνδρες κατέλαβαν την 3η θέση.

Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν την καλύτερη δυνατή παρακαταθήκη ενόψει της τελικής φάσης του πανελληνίου πρωταθλήματος κατηγοριών, η οποία θα διεξαχθεί από τις 17 έως τις 20 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ, με τον ΝΟ Χανίων να φιλοδοξεί να συνεχίσει τις επιτυχίες του και σε πανελλαδικό επίπεδο.

Στην αποστολή του ΝΟ Χανίων συμμετείχαν οι: Βατσάκη, Βιλγκρέ Λα Μαδρίδ, Γαρεφαλάκη Β., Γαρεφαλάκη Σ., Γεωργιάδη, Δασκαλάκης, Κακασής, Καρακίτσου, Κατσαμάκης, Κοκκίνη, Κοκονά, Κολομβοτζάκης, Μαρμαριτσάκη, Μαυρίδου, Μεντάκης, Μπαδογιάννης, Μποτονάκης, Μπότσαρης, Νικηφοράκη, Ξεζωνάκη, Παϊτάκης, Παληός, Πατεράκης, Πενταράκη Αν., Πενταράκη Π., Πιτσιτάκη, Πρώιμου, Σερντίουκ, Σκουνάκης, Σταθάκη και Στεφανουδάκης.

Συνοδοί της αποστολής ήταν οι προπονητές Αποστόλης Γεωργιάδης, Θανάσης Κάχρης και Αντώνης Καλογεράκης.