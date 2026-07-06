Κολύμβηση: Δύο δεύτερες θέσεις ο Π. Μαυρομάτης των Πιράνχας

Με διακρίσεις ολοκληρώθηκε η εμφάνιση των Πιράνχας στην Α’ Φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κολύμβησης, στη διοργάνωση που έγινε πριν λίγες μέρες στο ΕΑΚ Ηρακλείου. Οι αθλητές του χανιώτικου ομίλου πέτυχαν νέα ατομικά ρεκόρ και πλασαρίστηκαν στην 8άδα! Ξεχώρισε η εντυπωσιακή παρουσία του Παναγιώτη Μαυρομμάτη (φωτ.) στην κατηγορία Εφήβων, ο οποίος κατέκτησε δύο δεύτερες θέσεις. Αναλυτικά τα αποτελέσματα των Χανιωτών αθλητών:

Μαυρομμάτης Παναγιώτης (Κατηγορία Εφήβων)

– 200 μέτρα Ελεύθερο: 2.08.34 – 2ος

– 100 μέτρα Ελεύθερο: 58.87 – 2ος

Ακουμιανάκη Μαριάνθη (Κατηγορία Νεανίδων)

– 100 μέτρα Ελεύθερο: 1.11.11 – 6η

– 50 μέτρα Ύπτιο: 49.30 – 8η

Μαυρομμάτης Κωνσταντίνος (Κατηγορία Παμπαίδων Α’)

– 50 μέτρα Ελεύθερο: 30.30 – 8ος

– 100 μέτρα Πρόσθιο: 1.24.74 – 8ος

Ο σύλλογος Πιράνχας με ανακοίνωση του εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια του τόσο στους αθλητές όσο και στην προπονήτριά τους Στέλλα Κουκουβίτη!