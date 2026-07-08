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Αθλητικά

Κολύμβηση: 56 μετάλλια οι Χανιώτες!

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία του Ναυτικού Ομίλου Χανίων στους Θερινούς Αγώνες Μίνι και Προαγωνιστικών κατηγοριών που διεξήχθησαν στο Ηράκλειο. Οι νεαροί κολυμβητές και κολυμβήτριες ολοκλήρωσαν τη φετινή αγωνιστική περίοδο με εξαιρετικές επιδόσεις.

Ο ΝΟΧ κατέκτησε συνολικά 56 μετάλλια (17 χρυσά, 17 ασημένια και 22 χάλκινα), συγκεντρώνοντας παράλληλα τα περισσότερα από κάθε άλλο σύλλογο.
Ξεχωριστή ήταν και η συμμετοχή των αθλητών και αθλητριών της κατηγορίας Μίνι, οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη φετινή τους παρουσία, λαμβάνοντας από την Κολυμβητική Ομοσπονδία αναμνηστικά διπλώματα και μετάλλια για τη συμμετοχή τους, ως επιβράβευση της προσπάθειας και της αγάπης τους για το άθλημα.
Την αποστολή συνόδευσαν οι προπονητές Αντώνης Καλογεράκης, Θανάσης Κάχρης, Σοφιάννα Κατσαρού και Εβελίνα Μόρτογλου.
Αναλυτικά η συγκομιδή των μεταλλίων είναι η εξής:
Χρυσά μετάλλια
• Δασκαλάκη Ερρικα – Μπινάκη Ελευθερία – Κούρτη Ελένη – Χαβαλεδάκη Ευτυχία 4×100μ. ελεύθερο Κορίτσια 12 ετών 4:59.34
• Βουράκη Δήμητρα 50μ. ελεύθερο Κορίτσια 10 ετών 35.09
• Βουράκη Δήμητρα 100μ. πρόσθιο Κορίτσια 10 ετών 1:45.31
• Πιτσιτάκη Κωνσταντίνα – Μιχαήλ Ιφιγένεια – Βουράκη Δήμητρα – Κεμεσίδη Μαρία 4×50μ. ελεύθερο Κορίτσια 10 ετών 2:26.55
• Φλεμετάκης Μιχαήλ 50μ. ύπτιο Αγόρια 11 ετών 37.58
• Φλεμετάκης Μιχαήλ 100μ. ύπτιο Αγόρια 11 ετών 1:22.31
• Φλεμετάκης Μιχαήλ 200μ. ύπτιο Αγόρια 11 ετών 2:51.61
• Παπαδερός Νέαρχος 50μ. ελεύθερο Αγόρια 11 ετών 32.09
• Παπαδερός Νέαρχος 100μ. ελεύθερο Αγόρια 11 ετών 1:10.91
• Βροντάκης Κωνσταντίνος 50μ. πρόσθιο Αγόρια 11 ετών 40.79
• Φλεμετάκης Μιχαήλ – Ραμπαλάκος Σταύρος – Βροντάκης Κωνσταντίνος – Παπαδερός Νέαρχος 4×100μ. ελεύθερο Αγόρια 11 ετών 5:01.57
• Φλεμετάκης Μιχαήλ – Βροντάκης Κωνσταντίνος – Μαυρίδης Φίλιππος – Παπαδερός Νέαρχος 4×50μ. μικτή ομαδική Αγόρια 11 ετών 2:30.47
• Μυλωνάκης Νεκτάριος 50μ. ελεύθερο Αγόρια 10 ετών 35.71
• Πρώιμος Ιωάννης 100μ. πρόσθιο Αγόρια 10 ετών 1:44.29
• Μυλωνάκης Νεκτάριος – Πρώιμος Ιωάννης – Ξεζωνάκης Ιάσων – Ντοκάκης Δημήτριος 4×50μ. μικτή ομαδική Αγόρια 10 ετών 2:52.45
• Μυλωνάκης Νεκτάριος – Πρώιμος Ιωάννης – Πιτσιτάκη Κωνσταντίνα – Βουράκη Δήμητρα 4×50μ. μικτή ομαδική mixed Αγόρια/Κορίτσια 10 ετών 2:51.18
Ασημένια μετάλλια
• Χαβαλεδάκη Ευτυχία 50μ. ύπτιο Κορίτσια 12 ετών 39.73
• Χαβαλεδάκη Ευτυχία 50μ. ελεύθερο Κορίτσια 12 ετών 32.61
• Γεωργακάκη Μαρίνα 200μ. πρόσθιο Κορίτσια 12 ετών 3:18.17
• Δασκαλάκη Ερρικα – Τωμαδάκη Μαρία – Μπινάκη Ελευθερία – Χαβαλεδάκη Ευτυχία 4×100μ. μικτή ομαδική Κορίτσια 12 ετών 5:40.61
• Παπαδομανωλάκης Αναστάσιος – Βεντούρης Παναγιώτης – Τωμαδάκη Μαρία – Χαβαλεδάκη Ευτυχία 4×50μ. ελεύθερο mixed Αγόρια/Κορίτσια 12 ετών 2:08.21
• Κοκολογιάννης Αλέξανδρος 100μ. ύπτιο Αγόρια 12 ετών 1:23.26
• Βεντούρης Παναγιώτης 200μ. μικτή ατομική Αγόρια 12 ετών 2:59.72
• Βροντάκης Κωνσταντίνος 100μ. πρόσθιο Αγόρια 11 ετών 1:30.41
• Βροντάκης Κωνσταντίνος 200μ. πρόσθιο Αγόρια 11 ετών 3:17.91
• Κρίκου Δήμητρα – Μπιτσούκου Ελίσα – Πιτσιτάκη Κωνσταντίνα – Βουράκη Δήμητρα 4×50μ. μικτή ομαδική Κορίτσια 10 ετών 2:57.66
• Μυλωνάκης Νεκτάριος 50μ. ύπτιο Αγόρια 10 ετών 41.25
• Σαραντώνης Ιωάννης 100μ. πρόσθιο Αγόρια 10 ετών 1:49.26
• Ξεζωνάκης Ιάσων 200μ. μικτή ατομική Αγόρια 10 ετών 3:18.24
• Ξεζωνάκης Ιάσων 100μ. ύπτιο Αγόρια 10 ετών 1:34.94
• Ξεζωνάκης Ιάσων 100μ. ελεύθερο Αγόρια 10 ετών 1:21.55
• Πρώιμος Ιωάννης 50μ. πρόσθιο Αγόρια 10 ετών 48.07
• Μυλωνάκης Νεκτάριος – Μπιτσούκου Ελίσα – Ξεζωνάκης Ιάσων – Κρίκου Δήμητρα 4×100μ. ελεύθερο mixed Αγόρια/Κορίτσια 10 ετών 5:29.74
Χάλκινα μετάλλια
• Μπινάκη Ελευθερία 100μ. πεταλούδα Κορίτσια 12 ετών 1:26.93
• Μπινάκη Ελευθερία 200μ. ύπτιο Κορίτσια 12 ετών 3:01.54
• Τωμαδάκη Μαρία 100μ. πρόσθιο Κορίτσια 12 ετών 1:33.39
• Κούρτη Ελένη 200μ. μικτή ατομική Κορίτσια 12 ετών 3:04.20
• Κοκολογιάννης Αλέξανδρος 50μ. ύπτιο Αγόρια 12 ετών 38.40
• Παπαδομανωλάκης Αναστάσιος 100μ. ελεύθερο Αγόρια 12 ετών 1:12.59
• Βεντούρης Παναγιώτης 50μ. πεταλούδα Αγόρια 12 ετών 35.84
• Παπαδομανωλάκης Αναστάσιος – Κοκολογιάννης Αλέξανδρος – Κακασής Γεώργιος – Βεντούρης Παναγιώτης 4×100μ. ελεύθερο Αγόρια 12 ετών 4:56.96
• Κοκολογιάννης Αλέξανδρος – Παπαδομανωλάκης Αναστάσιος – Βεντούρης Παναγιώτης – Κακασής Γεώργιος 4×100μ. μικτή ομαδική Αγόρια 12 ετών 5:43.81
• Αγαπητού Αικατερίνη 50μ. πρόσθιο Κορίτσια 11 ετών 45.67
• Αγαπητού Αικατερίνη 100μ. πρόσθιο Κορίτσια 11 ετών 1:40.71
• Σπερελάκη Μαριαρένα 50μ. ελεύθερο Κορίτσια 11 ετών 34.76
• Σπερελάκη Μαριαρένα 100μ. ελεύθερο Κορίτσια 11 ετών 1:18.42
• Παπαδομανωλάκη Βασιλική – Αγαπητού Αικατερίνη – Σπερελάκη Μαριαρένα – Ασλανίδου Ανατολή 4×50μ. μικτή ομαδική Κορίτσια 11 ετών 2:48.95
• Μαυρίδης Φίλιππος 50μ. πεταλούδα Αγόρια 11 ετών 40.12
• Μαυρίδης Φίλιππος 100μ. πεταλούδα Αγόρια 11 ετών 1:39.50
• Τζόνε Ντάρσλι 50μ. ύπτιο Αγόρια 11 ετών 41.94
• Ραμπαλάκος Σταύρος 200μ. μικτή ατομική Αγόρια 11 ετών 3:20.68
• Φλεμετάκης Μιχαήλ – Αγαπητού Αικατερίνη – Μαυρίδης Φίλιππος – Σπερελάκη Μαριαρένα 4×100μ. μικτή ομαδική mixed Αγόρια/Κορίτσια 11 ετών 5:55.13
• Μπιτσούκου Ελίσα 50μ. ύπτιο Κορίτσια 10 ετών 45.15
• Ντοκάκης Δημήτριος 50μ. ελεύθερο Αγόρια 10 ετών 37.75
• Τσεπέτης Δημήτριος 100μ. πρόσθιο Αγόρια 10 ετών 1:51.25
Αναλυτικά η αποστολή που πήρε μέρος:
Αποστολή Μίνι (8-9 ετών)
Αγγελάκης, Αναστασοπούλου, Ανδρεάκης, Δασκαλάκης, Κατσαμάκης, Κομποράκης, Κούρτη, Λιαδάκη, Λουλαδάκη, Μαθιουδάκη, Μαλανδράκη, Μετζιδάκης, Μπουρολιάς, Νίτης, Παπαγιαννάκης, Παπαδερός, Παπαδημητρίου, Παπαδοπούλου, Ραμπαλάκου, Σερντίουκ, Στυλιανάκη, Τάγκας.
Αποστολή Προαγωνιστικών (10-12 ετών)
Αγαπητού, Αντωνίου, Ασλανίδου, Βεντούρης, Βουράκη, Βροντάκης, Γεωργακάκη, Γιαννικάκη Αν., Γιαννικάκη Γ., Δασκαλάκη, Δασκαλάκης, Κακασής, Καμηλάκη, Κατσαμάκης, Κεμεσίδη, Κοκολογιάννη, Κοκολογιάννης, Κουκουλάκη, Κούρτη, Κρίκου, Μαυρίδης, Μιχαήλ Ιφ., Μιχαήλ Π., Μπινάκη, Μπιτσούκου, Μυλωνάκης, Νικολακάκη, Ντοκάκης, Ξεζωνάκης, Παπαδερός, Παπαδομανωλάκη, Παπαδομανωλάκης, Παπουτσάκη, Πατεράκης, Πιτσιτάκη, Πουλιδάκης, Πρώιμος, Ραμπαλάκος, Σαραντώνης, Σπερελάκη, Τζόνε, Τσεπέτης, Τωμαδάκη, Φλεμετάκης, Φρέρη, Χαβαλεδάκη.

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