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Κολύμβηση: 22 μετάλλια οι Χανιώτες στα “Ρέστεια”

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησε η προαγωνιστική ομάδα κολύμβησης του ΝΟ Χανίων στα “Ρέστεια”, που διοργάνωσε ο ΑΟ Παλαιού Φαλήρου στο κολυμβητήριο Αλίμου, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση του ιστορικού συλλόγου.

Σε μια διοργάνωση με τη συμμετοχή 33 συλλόγων από όλη την Ελλάδα, οι 18 αθλητές και αθλήτριες του ΝΟ Χανίων ηλικίας 10-12 ετών πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις, κατακτώντας συνολικά 22 μετάλλια (3 χρυσά, 13 ασημένια και 6 χάλκινα), σημειώνοντας παράλληλα πολλά ατομικά ρεκόρ ενώ είχαν ακόμη αρκετά πλασαρίσματα στις πρώτες οκτώ θέσεις των αγωνισμάτων τους.

Αναλυτικά οι επιδόσεις των αθλητών-τριών του ΝΟ Χανίων που τους έφεραν στο βάθρο των μεταλλίων:

Χρυσά μετάλλια
• Μπιτσούκου Ελίσα 100μ. ύπτιο κορίτσια 10χρ. 01:37.64
• Μπιτσούκου – Βουράκη – Κρίκου – Πιτσιτάκη 4×50μ. μικτή ομαδική κορίτσια 10χρ. 02:55.53
• Μυλωνάκης Νεκτάριος 100μ. ύπτιο αγόρια 10χρ. 01:27.64
Ασημένια μετάλλια
• Βουράκη Δήμητρα 50μ. ελεύθερο κορίτσια 10χρ. 36.68
• Βουράκη Δήμητρα 100μ. ύπτιο κορίτσια 10χρ. 01:39.92
• Φλεμετάκης – Βροντάκης – Ραμπαλάκος – Παπαδερός 4×50μ. ελεύθερο αγόρια 11χρ. 02:15.98
• Φλεμετάκης – Βροντάκης – Ραμπαλάκος – Παπαδερός 4×50μ. μικτή ομαδική αγόρια 11χρ. 02:31.81
• Βουράκη – Πιτσιτάκη – Μπιτσούκου – Κρίκου 4×50μ. ελεύθερο κορίτσια 10χρ. 02:29.37
• Φλεμετάκης Μιχαήλ 50μ. ύπτιο αγόρια 11χρ. 37.59
• Φλεμετάκης Μιχαήλ 100μ. ύπτιο αγόρια 11χρ. 01:20.81
• Βροντάκης Κωνσταντίνος 50μ. πρόσθιο αγόρια 11χρ. 42.03
• Παπαδερός Νέαρχος 50μ. ελεύθερο αγόρια 11χρ. 32.50
• Παπαδερός Νέαρχος 100μ. ελεύθερο αγόρια 11χρ. 01:12.30
• Μυλωνάκης Νεκτάριος 50μ. ελεύθερο αγόρια 10χρ. 35.15
• Μυλωνάκης – Πρώιμος – Ξεζωνάκης – Σαραντώνης 4×50μ. ελεύθερο αγόρια 10χρ. 02:30.93
• Μυλωνάκης – Σαραντώνης – Ξεζωνάκης – Πρώιμος 4×50μ. μικτή ομαδική αγόρια 10χρ. 02:56.88

Χάλκινα μετάλλια
• Μπιτσούκου Ελίσα 50μ. ύπτιο κορίτσια 10χρ. 43.57
• Κρίκου Δήμητρα 200μ. μικτή κορίτσια 10χρ. 03:35.90
• Φλεμετάκης Μιχαήλ 50μ. ελεύθερο αγόρια 11χρ. 34.34
• Βροντάκης Κωνσταντίνος 100μ. πρόσθιο αγόρια 11χρ. 01:35.14
• Πρώιμος Ιωάννης 50μ. πρόσθιο αγόρια 10χρ. 46.71
• Ξεζωνάκης Ιάσων 200μ. μικτή αγόρια 10χρ. 03:21.47

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων, οι αθλητές και οι αθλήτριες του ΝΟ Χανίων είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν δύο από τα σημαντικότερα ιστορικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, το θωρηκτό “Αβέρωφ” και το υποβρύχιο “Πρωτεύς”, συνδυάζοντας τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις με μια ξεχωριστή εκπαιδευτική εμπειρία.
Την αποστολή του ΝΟ Χανίων την οποία συνόδευσαν οι προπονητές Αντώνης Καλογεράκης και Θανάσης Κάχρης, συνέθεσαν οι: Αγαπητού, Βεντούρης, Βουράκη, Βροντάκης, Κοκολογιάννης, Κρίκου, Μιχαήλ, Μπιτσούκου, Μυλωνάκης, Ξεζωνάκης, Παπαδερός, Πιτσιτάκη, Πρώιμος, Ραμπαλάκος, Σαραντώνης, Τωμαδάκη, Φλεμετάκης και Χαβαλεδάκη.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Εξάλλου πριν λίγες μέρες με πολυπληθή αποστολή συμμετείχε ο ΝΟΧ στο 5ο Arena Heraklion Swimming Challenge, το οποίο διοργάνωσε ο Τρίτωνας στο Ηράκλειο, προσφέροντας στους νεαρούς αθλητές και αθλήτριες μια ξεχωριστή αγωνιστική εμπειρία.Την αποστολή του ΝΟΧ συγκρότησαν τα εξής αγόρια και κορίτσια:Αντωνίου, Ασλανίδου, Γεωργακάκη, Γιαννικάκη Αν., Γιαννικάκη Γ., Δασκαλάκη, Δασκαλάκης, Κακασής, Καλλιγιάννης, Καμηλάκη, Κατσαμάκης, Κεμεσίδη, Κογιαννάκης, Κοκολογιάννη, Κουκουλάκη, Κούρτη, Μαυρίδης, Μιχαήλ, Μπινάκη, Νικολακάκη, Ντόλας, Παπαδομανωλάκη, Παπαδομανωλάκης, Παπουτσάκη, Πατεράκης, Πουλιδάκης, Σόι, Σπερελάκη, Τζέουντι, Τσεπέτης και Φρέρη.Την αποστολή συνόδευσαν οι προπονήτριες Σοφιάννα Κατσαρού και Εβελίνα Μόρτογλου.

 

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