Κολυμπάρι: Μυστήριο με τη σορό – Το DNA θα “δώσει” απαντήσεις

Παραμένει το μυστήριο με τη σορό σε προχωρημένη σήψη που εντοπίστηκε σε βραχώδη περιοχή της ακτογραμμής του Κολυμπαρίου.

Απαντήσεις για την ταυτότητα του πτώματος αναμένεται να δώσει η λήψη DNA και η έρευνα που θα ακολουθήσει.

Η σορός βρίσκεται στο νεκροτομείο του Νοσοκομείου Χανίων ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ληφθεί DNA την ερχόμενη Δευτέρα.

Υπενθυμίζεται ότι η σορός, η οποία πιθανότητα ανήκει σε άντρα, εντοπίστηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα της Πέμπτης.

Προανάκριση διενεργεί το Α’ Λιμενικό Τμήμα Χανίων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων.