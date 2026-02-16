Κολυμπάρι: Με επιτυχία το καρναβάλι (φωτ.)

1 από 12

Με ιδιαίτερη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στο Κολυμβάρι, το 2ο Καρναβάλι των Συλλόγων του Δήμου Πλατανιά.

Περισσότεροι από 1.500 καρναβαλιστές συμμετείχαν ενεργά στην παρέλαση, ενώ πλήθος κόσμου κατέκλυσε τη διαδρομή από το Λιμάνι Κολυμβαρίου έως την πλατεία στο Σταυροδρόμι (Π.Ε.Ο.), δημιουργώντας ένα μοναδικό γιορτινό σκηνικό γεμάτο χρώμα, μουσική και ενθουσιασμό.

Οπως ανακοίνωσε ο Δήμος Πλατανιά, οι Πολιτιστικοί και Αναπτυξιακοί Σύλλογοι του Δήμου έδωσαν για δεύτερη χρονιά δυναμικό «παρών», παρουσιάζοντας ευφάνταστες θεματικές ενότητες, σατιρικές αναφορές και πρωτότυπες στολές, προσφέροντας στιγμές χαράς και γέλιου σε μικρούς και μεγάλους.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Πλατανιά και της Περιφέρεια Κρήτης, ολοκληρώθηκε με μεγάλο αποκριάτικο πάρτι στην κεντρική πλατεία, όπου η μουσική, ο χορός και το κέφι κράτησαν έως αργά το βράδυ.

Το 2ο Καρναβάλι των Συλλόγων απέδειξε για ακόμη μία φορά τη δυναμική της συλλογικής προσπάθειας, την ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και τη σημασία της συνεργασίας των φορέων για τη διοργάνωση πολιτιστικών δράσεων και την διατήρηση του εθίμου.

Ο Δήμος Πλατανιά ευχαριστεί θερμά την Οργανωτική Επιτροπή, όλους τους Συλλόγους, τους εθελοντές, τους συμμετέχοντες και τους επισκέπτες που συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης, ανανεώνοντας το ραντεβού για την επόμενη χρονιά.