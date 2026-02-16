menu
16.1 C
Chania
Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Κολυμπάρι: Με επιτυχία το καρναβάλι (φωτ.)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Με ιδιαίτερη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στο Κολυμβάρι, το 2ο Καρναβάλι των Συλλόγων του Δήμου Πλατανιά.
Περισσότεροι από 1.500 καρναβαλιστές συμμετείχαν ενεργά στην παρέλαση, ενώ πλήθος κόσμου κατέκλυσε τη διαδρομή από το Λιμάνι Κολυμβαρίου έως την πλατεία στο Σταυροδρόμι (Π.Ε.Ο.), δημιουργώντας ένα μοναδικό γιορτινό σκηνικό γεμάτο χρώμα, μουσική και ενθουσιασμό.

Οπως ανακοίνωσε ο Δήμος Πλατανιά, οι Πολιτιστικοί και Αναπτυξιακοί Σύλλογοι του Δήμου έδωσαν για δεύτερη χρονιά δυναμικό «παρών», παρουσιάζοντας ευφάνταστες θεματικές ενότητες, σατιρικές αναφορές και πρωτότυπες στολές, προσφέροντας στιγμές χαράς και γέλιου σε μικρούς και μεγάλους.
Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Πλατανιά και της Περιφέρεια Κρήτης, ολοκληρώθηκε με μεγάλο αποκριάτικο πάρτι στην κεντρική πλατεία, όπου η μουσική, ο χορός και το κέφι κράτησαν έως αργά το βράδυ.
Το 2ο Καρναβάλι των Συλλόγων απέδειξε για ακόμη μία φορά τη δυναμική της συλλογικής προσπάθειας, την ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και τη σημασία της συνεργασίας των φορέων για τη διοργάνωση πολιτιστικών δράσεων και την διατήρηση του εθίμου.
Ο Δήμος Πλατανιά ευχαριστεί θερμά την Οργανωτική Επιτροπή, όλους τους Συλλόγους, τους εθελοντές, τους συμμετέχοντες και τους επισκέπτες που συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης, ανανεώνοντας το ραντεβού για την επόμενη χρονιά.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum