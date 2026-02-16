Κολυμπάρι: Εκπαιδευτική δράση από το Ινστιτούτο Ελιάς

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου / ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ διοργανώνει εκπαιδευτική δράση με τίτλο:

«Επίσκεψη στον επιδεικτικό ελαιώνα του έργου Ζωντανοί Ελαιώνες LIFE Olivares Vivos+ και παρουσίαση πρακτικών ενίσχυσης της βιοποικιλότητας»

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, στις 13:00, στον επιδεικτικό ελαιώνα της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγήτριας Γωνιάς στο Κολυμπάρι.

Πρόγραμμα:

13:00 – 13:10 | Άφιξη και καλωσόρισμα.

•13:10 – 13:20 | Επίσκεψη στον επιδεικτικό ελαιώνα και παρουσίαση πρακτικών ενίσχυσης της βιοποικιλότητας Ομιλητής: Δρ. Κουμπούρης Γεώργιος, Πατεράκη Ηρώ

13:20 – 13:40 | Αναγνώριση, συλλογή και ανάδειξη των άγριων χόρτων και της διατροφικής τους αξίας Ομιλητής: Δρ. Χαρτζουλάκης Κώστας

13:40 – 14:00 | Παρουσίαση του έργου CONSEND για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας σε προστατευόμενες και αστικές περιοχές Ομιλήτρια: Δρ. Τζατζάνη Θηρεσία-Τερέζα

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου LIFE Olivares Vivos+ και είναι ανοιχτή στο κοινό.