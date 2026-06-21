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Κυριακή, 21 Ιουνίου, 2026
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Κολύμβηση Masters: Χρυσό και ασημένιο μετάλλιο ο Μ. Κοκολινάκης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Τις δυνάμεις τους στο Skyros Multisport Festival είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τρεις αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, καταγράφοντας αξιόλογες επιδόσεις τόσο στην κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης όσο και στο aquathlon.

Ο λόγος για τους Μιχάλη Κοκολινάκη, Δημήτρη Περιστερίδη και Κλειώ Γοναλάκη οι οποίοι πήραν έτσι μέρος σε μια ακόμα διοργάνωση κατηγορίας masters μετά το πανελλήνιο πρωτάθλημα που διεξήχθη στον Πειραιά. Ο Κοκολινάκης ξεχώρισε με την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην ηλικιακή του κατηγορία στα 1.500μ. κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας, ενώ ανέβηκε και στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στη γενική κατάταξη των ανδρών στο αγώνισμα του aquathlon. Από την πλευρά τους, οι Περιστερίδης και Γοναλάκη είχαν επίσης θετική παρουσία, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις συμμετοχές τους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Open Water 1.500μ.

• Κοκολινάκης Μιχάλης: 1ος – 29:57

• Περιστερίδης Δημήτρης: 9ος – 43:36 Open Water 750μ.

• Γοναλάκη Κλειώ: 4η – 28:16 Aquathlon (750μ. κολύμβηση – 5χλμ. τρέξιμο)

• Κοκολινάκης Μιχάλης: 2η θέση γενικής ανδρών

• Περιστερίδης Δημήτρης: 8η θέση γενικής ανδρών

• Γοναλάκη Κλειώ: 4η θέση γενικής γυναικών

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