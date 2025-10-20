menu
22 C
Chania
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Κολομβία: Το ΥΠΕΞ ανακοίνωσε την ανάκληση του πρεσβευτή από τις ΗΠΑ

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας δήλωσε νωρίς σήμερα ότι η χώρα ανακάλεσε τον πρεσβευτή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα αυξήσει τους δασμoύς στην Κολομβία και θα σταματήσει όλες τις πληρωμές στη χώρα της Νότιας Αμερικής, σε μια διαμάχη που προέκυψε από τα στρατιωτικά πλήγματα των ΗΠΑ σε σκάφη που φέρεται να μεταφέρουν ναρκωτικά.

Ο Τραμπ αποκάλεσε επίσης τον Κολομβιανό πρόεδρο Γκουστάβο Πέτρο «παράνομο ναρκοηγέτη» χθες, Κυριακή, κατηγορία που η κυβέρνηση του Πέτρο είπε πως ήταν προσβλητική.

«Ο Ντανιέλ Γκαρσία Πένα, πρεσβευτής της Κολομβίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχει ανακληθεί για διαβουλεύσεις από τον πρόεδρο Γκουστάβο Πέτρο και βρίσκεται τώρα στην Μπογοτά», ανέφερε το κολομβιανό υπουργείο Εξωτερικών. «Τις ερχόμενες ώρες η εθνική κυβέρνηση θα ενημερώσει για τις ληφθείσες αποφάσεις».

Τα σχόλια του Τραμπ περί λαθρεμπόρου ναρκωτικών σημαδεύουν ένα νέο χαμηλό στις σχέσεις ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Μπογοτά, την οποία ο Τραμπ κατηγορεί ότι συνεργεί στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Ο Πέτρο εναντιώθηκε στα στρατιωτικά πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον σκαφών στην Καραϊβική, που έχουν σκοτώσει δεκάδες ανθρώπους και έχουν πυροδοτήσει εντάσεις στην περιοχή. Πολλοί νομικοί ειδικοί και ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταδικάσει επίσης τις στρατιωτικές ενέργειες.

Ο Τραμπ είπε πως η οικονομική βοήθεια στην Κολομβία θα περικοπεί και οι λεπτομέρειες για τους νέους δασμούς θα ανακοινωθούν σήμερα, όμως δεν είναι σαφές σε τι είδους χρηματοδοτική βοήθεια αναφερόταν ο Τραμπ.

Η Κολομβία ήταν κάποτε από τους μεγαλύτερους λήπτες αμερικανικής βοήθειας στο δυτικό ημισφαίριο, όμως η ροή χρημάτων περικόπηκε απότομα φέτος από το κλείσιμο της USAID, του ανθρωπιστικού βραχίονα της κυβέρνησης.

Η Κολομβία πληρώνει τώρα 10% στις περισσότερες εισαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες, το επίπεδο αναφοράς που έχει επιβάλει ο Τραμπ σε πολλές χώρες.

 

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum