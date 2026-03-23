Κολομβία: Συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφος με περισσότερους από 110 επιβαίνοντες

Μεταγωγικό αεροσκάφος των κολομβιανών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη σήμερα στην περιοχή Πουέρτο Λεγκίσαμο του διαμερίσματος Πουτουμάγιο, στο νότιο τμήμα της χώρας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Κολομβίας.

Οπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες ανέφερε ότι το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά την απογείωση του αεροσκάφους από το Πουέρτο Λεγκίσαμο, κοντά στα σύνορα με το Περού. «Ο ακριβής αριθμός των νεκρών και τα αίτια της συντριβής δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το δίκτυο Blu Radio, στο αεροσκάφος τύπου C-130 επέβαιναν 110 στρατιωτικοί. Συνετρίβη σε απόσταση μόλις 3 χιλιομέτρων από κατοικημένη περιοχή, επισημαίνει.

Σε βίντεο που μεταδίδουν κολομβιανά μέσα ενημέρωσης, διακρίνονται τα φλεγόμενα συντρίμμια του Hercules C-130 σε μια δασώδη περιοχή. Το Blu Radio μεταδίδει πως περίπου 20 επιβαίνοντες διασώθηκαν.