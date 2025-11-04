Κοινωνικό Στέκι – Στέκι Μεταναστών: Μουσική βραδιά την Κυριακή

Μουσική βραδιά για το άνοιγμα του Κοινωνικού Στεκιού – Στέκι Μεταναστών θα πραγματοποιηθεί όπως ανακοινώθηκε την Κυριακή 9 Νοέμβρη από τις 6 μ.μ.

Οπως αναφέρει η σχετική ενημέρωση «το Στέκι* έκλεισε 20 χρόνια και μπαίνει στα 21!

Αυτή την εβδομάδα ξεκινά η σταθερή λειτουργία των καφενείων: κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 7 μ.μ.

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι ανοιχτές συναντήσεις του μουσικού συνόλου yar aman (κάθε Πέμπτη 7 μ.μ. για ενήλικες και Σάββατο 11.15 για παιδιά) και λειτουργεί το χαριστικό παζάρι ρούχων κάθε Σάββατο 1-2.

Tην Κυριακή 9 Νοέμβρη από τις 6 μ.μ., γιορτάζουμε το φετινό άνοιγμα με μια μουσική βραδιά με τα μουσικά σχήματα ALBATROSS και ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ.

ALBATROSS:

Η αγάπη, ο σεβασμός, η αλληλεγγύη για τον συνάνθρωπο, γίνονται πυξίδα σε ένα μουσικό ταξίδι, βασισμένο στα ποιήματα τριών μεγάλων ποιητών μας.

Ν. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ – Τ. ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ – Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ.

Οι ALBATROSS κουβαλάνε στα φτερά τους, νότες, όργανα, φωνές, ρυθμούς και φουσκώνουν τα πανιά για τις γειτονιές του κόσμου.

Ανδρεόπουλος Δημήτρης: κρουστά

Βιντινης Πάνος: κιθάρα-φωνή

Κατσσκιωρη Μαρία: φωνή

Κουμουτσακος Μιχάλης: πιάνο

Kohler Γιάννης: φωνή

Μακρεας Δημήτρης:μπουζούκι- φωνή

Νικηφορακης Γιώργος: μαντολίνο

Ορμυλιωτου Έλενα: βιολί

Παλαμαριδης Ανδρέας: μπουζούκι

Παπουτσακη Κατερίνα: φωνή

Αμαλια Σάνη: βιολοντσέλο

Τζοε Ντάλτον: κιθάρα-φωνή

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ:

Στο δεύτερο μέρος η βόλτα συνεχίζεται με τους ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ μέσα από παραδοσιακά, ρεμπέτικα, λαϊκά και έντεχνα τραγούδια.

Καλυβας Κώστας: μπουζούκι-φωνή

Μακρη Μαρίνα: κρουστά-φωνή

Βιντινης Πάνος: κιθάρα-φωνή

Βασιλάκη Αγγελική: τζουρά-φωνή

Ανδρεόπουλος Δημήτρης: κρουστά

*Το Στέκι είναι ένας κοινωνικός και πολιτικός χώρος, ανοιχτός για κάθε άτομο και ομάδα που θέλει να δραστηριοποιηθεί εντός του για συνελεύσεις/συναντήσεις, διαμοιρασμό γνώσης, εκδηλώσεις/βιβλιοπαρουσιάσεις ή ό,τι άλλο . Δεν χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς – όλα τα έξοδα του χώρου καλύπτονται από το καφενείο, το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ της πόλης και την ελεύθερη ενίσχυση του κόσμου. Κανένα άτομο του χώρου δεν αμείβεται χρηματικά, ενώ οι κάθε τύπου εκδηλώσεις/δραστηριότητες/δρώμενα γίνονται πάντα με ελεύθερη είσοδο.

Η πολιτική συνέλευση του Στεκιού γίνεται κάθε Τρίτη στις 8 µ.µ.

Η επόμενη διαχειριστική συνέλευση έχει οριστεί για την Τρίτη 25 Νοέμβρη στις 7 μ.μ»