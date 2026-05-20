menu
21.4 C
Chania
Τετάρτη, 20 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Κοινή δήλωση Ρωσίας-Κίνας: Ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στο «νόμο της ζούγκλας»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η Ρωσία και η Κίνα υπογραμμίζουν σε σημερινή κοινή δήλωσή τους ότι οι απόπειρες μερικών χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις στο πνεύμα της εποχής της αποικιοκρατίας έχουν αποτύχει, όμως ο κόσμος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να επιστρέψει στο «νόμο της ζούγκλας».

«Η παγκόσμια κατάσταση γίνεται πιο περίπλοκη», αναφέρουν, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κρεμλίνο στα ρωσικά. «Η ατζέντα για παγκόσμια ειρήνη και ανάπτυξη αντιμετωπίζει νέους κινδύνους και προκλήσεις και υπάρχει κίνδυνος κατακερματισμού της διεθνούς κοινότητας και επιστροφής στο ‘νόμο της ζούγκλας’».

«Απόπειρες από αριθμό κρατών να διαχειριστούν μονομερώς παγκόσμιες υποθέσεις, να επιβάλουν τα συμφέροντά τους σ’ ολόκληρο τον κόσμο και να περιορίσουν την κυρίαρχη ανάπτυξη άλλων χωρών, στο πνεύμα της εποχής της αποικιοκρατίας, έχουν αποτύχει», προσθέτουν.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε εξάλλου σήμερα απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο Πεκίνο ότι η χώρα του και η Κίνα, στενοί εταίροι, εννοούν να διατηρήσουν την «ανεξάρτητη» εξωτερική πολιτική τους.

«Το πιο σημαντικό είναι πως η Ρωσία και η Κίνα είναι προσηλωμένες σε μια ανεξάρτητη και κυρίαρχη εξωτερική πολιτική, πως εργάζονται μαζί στο πλαίσιο μιας στενής στρατηγικής συνεργασίας και πως διαδραματίζουν ένα σημαντικό σταθεροποιητικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή», δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν κάνοντας δηλώσεις δίπλα στον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Ο ρώσος πρόεδρος δήλωσε ακόμα ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για συνεργασία με εταίρους, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, και ότι συζήτησε το ζήτημα αυτό με τον κινέζο ομόλογό του κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, η Ρωσία είναι επίσης έτοιμη να συνεχίσει να προμηθεύει την Κίνα με ενέργεια. Πρόσθεσε πως οι συνομιλίες του με τον πρόεδρο Σι ήταν φιλικές και εποικοδομητικές και πως οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών τους βρίσκονται σε «άνευ προηγουμένου» επίπεδο.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στον Πούτιν και τον Σι ήταν θετικές και ότι κατέληξαν σε συμφωνία για κάτι σημαντικό, όπως είπε, στο θέμα της ενέργειας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε από την πλευρά του ότι υπάρχει με την Κίνα «πρόοδος» και «γενική κατανόηση των κύριων παραμέτρων» σχετικά με τον αγωγό Power of Siberia 2, όμως χρειάζεται ακόμα να συμφωνηθούν λεπτομέρειες και δεν υφίσταται σαφές χρονοδιάγραμμα.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum