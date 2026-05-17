Κοινή δήλωση Κύπρου, Ελλάδας, Ιταλίας και Μάλτας για το μεταναστευτικό

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Με την ευκαιρία του Europe Gulf Forum και σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησής τους στην Αγία Νάπα (Κύπρος), ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης και οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και της Μάλτας Ρόμπερτ Αμπέλα υπογράμμισαν την ανάγκη να προληφθεί οποιαδήποτε πιθανή μεταναστευτική κρίση παρόμοια με αυτή του 2015.

Όπως αναφέρεται σε κοινή δήλωσή τους, «για τον σκοπό αυτό, οι τέσσερις ηγέτες συμφώνησαν ότι πρέπει να συνεχιστούν οι συζητήσεις σε τέσσερις βασικούς άξονες εργασίας:

– την υποστήριξη των προσπαθειών για τη βελτίωση της ασφάλειας στην περιοχή·

– ⁠τη συνεργασία ώστε οι πληθυσμοί της περιοχής να λάβουν την απαραίτητη βοήθεια και στήριξη·

– ⁠τη διασφάλιση της έγκαιρης και πλήρους εφαρμογής του νέου Συμφώνου της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το ‘Ασυλο, επίσης ως προς το επικαιροποιημένο νομικό πλαίσιο που αφορά καταστάσεις κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, και περιπτώσεις ανωτέρας βίας, καθώς και υβριδικές απειλές· και

– την ενίσχυση της κοινής ετοιμότητας για τη διασφάλιση, με πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, της ασφάλειας και του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω πιθανών ενιαίων και συντονισμένων πρωτοβουλιών».

Επισημαίνεται ακόμη ότι «μεταξύ των συγκεκριμένων επιλογών που εξετάζονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ που είναι πιο άμεσα εκτεθειμένα σε ανεξέλεγκτες, παράνομες/παράτυπες μεταναστευτικές ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκαταλέγονται η ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης, η εντατικοποίηση της καταπολέμησης των διακινητών, καθώς και η ενδεχόμενη ενεργοποίηση του Κανονισμού της ΕΕ για καταστάσεις κρίσης και ανωτέρας βίας. Προκειμένου να συνεχιστεί το έργο για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των εθνικών αντιδράσεων σε μια πιθανή σημαντική αύξηση των μεταναστευτικών ροών που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, θα καλέσει τους ομολόγους του από την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα να συναντηθούν στη Ρώμη στις 17 Ιουνίου 2026».

Τέλος, οι τέσσερις ηγέτες χαιρέτισαν θερμά την ομόφωνη έγκριση, στις 15 Μαΐου, της Διακήρυξης του Κισινάου για τη μετανάστευση, με την ευκαιρία της 135ης Συνόδου της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Διακήρυξη αναγνωρίζει πλήρως τις σημαντικές και πολύπλοκες προκλήσεις που σχετίζονται με τη μετανάστευση, τις οποίες αντιμετωπίζουν επί του παρόντος τα κράτη μέλη και οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν επαρκώς από το σύστημα της Σύμβασης.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

