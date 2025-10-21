Κόµβος – καρµανιόλα

Την επικινδυνότητα του κόµβου Βαµβακόπουλου επισηµαίνει ο αναγνώστης µας Αλέξανδρος Μπατσάκης. Πιο συγκεκριµένα παρατηρεί: «ο συγκεκριµένος κόµβος µαζί µε εκείνον της Σούδας είναι αδιανόητο εν έτει 2025 να µην έχει φανάρια και οι οδηγοί να συνεχίζουν να παίζουν ρωσική ρουλέτα! Από τις εξόδους του ΒΟΑΚ για να εισέλθει κανείς στην λεωφόρο Καζαντζάκη θυµίζει σκηνικό από χώρα στα βάθη της Ασίας που εντελώς άναρχα ο καθένας πετάγεται να προλάβει να περάσει!! ∆ηλαδή τι πρέπει να συµβεί για να βάλουν φανάρια; Φτάνει πια, πόσες ψυχές πρέπει να χαθούν για να πράξουν τα αυτονόητα!».

Ο ίδιος σχολιάζει πως «η δικαιολογία ότι είναι θέµα της Περιφέρειας δεν ευσταθεί, δηλαδή µέχρι να φτιάξουν τον νέο ΒΟΑΚ (δηλαδή σε καµιά πενηνταριά χρόνια) θα συνεχίζεται αυτό το χάλι;»

«Όλα αυτά στην κατά τ’ άλλα έξυπνη πόλη…», καταλήγει.