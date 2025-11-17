Κόµµατα υπό ίδρυση

Μερικές από τις εταιρείες δηµοσκοπήσεων λειτουργούν µε τρόπο χειραγώγησης των ψηφοφόρων παρά ως ενηµερωτικοί οργανισµοί, αποτυπώνοντας τη διάθεση των ερωτώµενων. Αυτοσχεδιάζουν για ανύπαρκτα και υπό ίδρυση νέα κόµµατα, επιµένοντας ότι αυτά κάποτε στο µέλλον θα δηµιουργηθούν.

Βάζουν στην άκρη το κόµµα Κώστα Καραµανλή ή του Ευάγγελου Βενιζέλου και µιλούν για άλλα τρία κόµµατα του Αντώνη Σαµαρά, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού. Αφήνουν τις φήµες να σέρνονται και επιτρέπουν στους συνεργάτες τους να διαδίδουν ό,τι κατεβάζει η κούτρα τους και µετά υπεραµύνονται ότι «κάποιοι» γράφουν σενάρια χωρίς την έγκρισή τους. Έτσι το κόµµα των αναποφάσιστων απειλεί τη Ν.∆. καθ’ όσον σε 10 µήνες διπλασίασε τα ποσοστά του.

Το «Καραµανλής ή τανκς» αποδόθηκε στον Μίκη Θεοδωράκη, σχολιάστηκε και στην πράξη έπιασε. Το «Μητσοτάκης ή χάος» θα πιάσει; Ο εκβιασµός του διλήµµατος, συλλογισµός δυο αντιθετικών προτάσεων, όποια απ’ αυτές διαλέξεις, θα ‘χεις εξίσου θετικά ή αρνητικά αποτελέσµατα. Στις εκλογές τότε η Ν.∆. πήρε 54,37% που κανένα κόµµα κατόπιν δεν συγκέντρωσε.

Σήµερα το χαοτικό δίληµµα προβάλλεται µεταφρασµένο απ’ την κυβέρνηση µέσω της επικοινωνιακής πολιτικής ως ενδεχόµενο ακυβερνησίας µη υπολογίζοντας µετά από 60 χρόνια µε ποιον τρόπο σκέφτεται ο σηµερινός άνθρωπος.

Οι πολίτες είναι διατεθειµένοι ν’ αποδεχθούν ένα είδος «πολιτικού χάους» έναντι προβληµάτων που αντιµετωπίζουν, την κρίση κόστους ζωής, το στεγαστικό και την επαπειλούµενη κριτική ικανότητα εµπιστοσύνης στους θεσµούς.

Η κα Καρυστιανού υποστηρίζει ότι η χώρα χρειάζεται κάτι καινούργιο. ∆εν είναι επαγγελµατίας πολιτικός. ∆εν είναι σαφής ως προς το «διά ταύτα». Ούτε ο Σαµαράς, ούτε ο Τσίπρας, πρώην αρχηγοί κοµµάτων και πρωθυπουργοί το επιχείρησαν, γνωρίζοντας πότε επιβάλλεται να κινηθούν και να δράσουν, παρά του ότι κι αυτοί λένε µισόλογα.

Οι δηµοσκόποι αφήνουν φίλους να κάνουν προβλέψεις και να γράψουν απόψεις. Ο κ. Σαµαράς στοχεύει τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της δεξιάς. Στο παιχνίδι της αναµονής δηµιουργίας κόµµατος και ο κ. Τσίπρας µε αφορµή το βιβλίο του «ΙΘΑΚΗ». Αναµένουµε να µάθουµε από πρώτο χέρι τι έγινε την περίοδο 2015-2019 και τις απόψεις τού τέως πρωθυπουργού για το µέλλον της χώρας και δηµοκρατικής παράταξης.