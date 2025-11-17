menu
21.2 C
Chania
Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες Στήλες
Τρίτη Γνώμη

Κόµµατα υπό ίδρυση

Χρήστος Πλέσσας
Χρήστος Πλέσσας
0

Μερικές από τις εταιρείες δηµοσκοπήσεων λειτουργούν µε τρόπο χειραγώγησης των ψηφοφόρων παρά ως ενηµερωτικοί οργανισµοί, αποτυπώνοντας τη διάθεση των ερωτώµενων. Αυτοσχεδιάζουν για ανύπαρκτα και υπό ίδρυση νέα κόµµατα, επιµένοντας ότι αυτά κάποτε στο µέλλον θα δηµιουργηθούν.
Βάζουν στην άκρη το κόµµα Κώστα Καραµανλή ή του Ευάγγελου Βενιζέλου και µιλούν για άλλα τρία κόµµατα του Αντώνη Σαµαρά, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού. Αφήνουν τις φήµες να σέρνονται και επιτρέπουν στους συνεργάτες τους να διαδίδουν ό,τι κατεβάζει η κούτρα τους και µετά υπεραµύνονται ότι «κάποιοι» γράφουν σενάρια χωρίς την έγκρισή τους. Έτσι το κόµµα των αναποφάσιστων απειλεί τη Ν.∆. καθ’ όσον σε 10 µήνες διπλασίασε τα ποσοστά του.
Το «Καραµανλής ή τανκς» αποδόθηκε στον Μίκη Θεοδωράκη, σχολιάστηκε και στην πράξη έπιασε. Το «Μητσοτάκης ή χάος» θα πιάσει; Ο εκβιασµός του διλήµµατος, συλλογισµός δυο αντιθετικών προτάσεων, όποια απ’ αυτές διαλέξεις, θα ‘χεις εξίσου θετικά ή αρνητικά αποτελέσµατα. Στις εκλογές τότε η Ν.∆. πήρε 54,37% που κανένα κόµµα κατόπιν δεν συγκέντρωσε.
Σήµερα το χαοτικό δίληµµα προβάλλεται µεταφρασµένο απ’ την κυβέρνηση µέσω της επικοινωνιακής πολιτικής ως ενδεχόµενο ακυβερνησίας µη υπολογίζοντας µετά από 60 χρόνια µε ποιον τρόπο σκέφτεται ο σηµερινός άνθρωπος.
Οι πολίτες είναι διατεθειµένοι ν’ αποδεχθούν ένα είδος «πολιτικού χάους» έναντι προβληµάτων που αντιµετωπίζουν, την κρίση κόστους ζωής, το στεγαστικό και την επαπειλούµενη κριτική ικανότητα εµπιστοσύνης στους θεσµούς.
Η κα Καρυστιανού υποστηρίζει ότι η χώρα χρειάζεται κάτι καινούργιο. ∆εν είναι επαγγελµατίας πολιτικός. ∆εν είναι σαφής ως προς το «διά ταύτα». Ούτε ο Σαµαράς, ούτε ο Τσίπρας, πρώην αρχηγοί κοµµάτων και πρωθυπουργοί το επιχείρησαν, γνωρίζοντας πότε επιβάλλεται να κινηθούν και να δράσουν, παρά του ότι κι αυτοί λένε µισόλογα.
Οι δηµοσκόποι αφήνουν φίλους να κάνουν προβλέψεις και να γράψουν απόψεις. Ο κ. Σαµαράς στοχεύει τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της δεξιάς. Στο παιχνίδι της αναµονής δηµιουργίας κόµµατος και ο κ. Τσίπρας µε αφορµή το βιβλίο του «ΙΘΑΚΗ». Αναµένουµε να µάθουµε από πρώτο χέρι τι έγινε την περίοδο 2015-2019 και τις απόψεις τού τέως πρωθυπουργού για το µέλλον της χώρας και δηµοκρατικής παράταξης.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum