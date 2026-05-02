Κλοπή εν πλω για τα Χανιά – Δύο συλλήψεις στη Σούδα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Για κλοπή της τσάντας επιβάτη κατηγορούνται δύο άνδρες που συνελήφθησαν το πρωί της Πρωτομαγιάς κατά τον κατάπλου του πλοίου της γραμμής στη Σούδα.

Η κλοπή φέρεται ότι έγινε εν πλω, ενώ στην κατοχή των δύο συλληφθέντων, ηλικίας 46 και 48 ετών, βρέθηκαν και λαθραία τσιγάρα.

Σε ανακοίνωση του Λιμενικού αναφέρεται:

«Στελέχη της Λιμενικής Αρχής των Χανίων προέβησαν στην σύλληψη δυο ημεδαπών, ηλικίας 46 και 48 ετών, για παράβαση του άρθρου 372 του Π.Κ. «Κλοπή», σε συνδυασμό με το άρθρο 45 του Π.Κ. «Συναυτουργία» και του Ν. 5222/25 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας και άλλες διατάξεις». Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του πλου ενός επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου από τον Πειραιά προς τα Χανιά, οι ανωτέρω αφαίρεσαν από έναν επιβάτη μία τσάντα περιέχουσα προσωπικά είδη, έγγραφα και χρηματικά ποσά, την οποία στη συνέχεια απέρριψαν στη θάλασσα. Κατόπιν περαιτέρω ελέγχου που διενεργήθηκε, μετά τον κατάπλου του Ε/Γ-Ο/Γ στο λιμάνι των Χανίων, ανευρέθησαν στην κατοχή του 46χρονου εννέα (9) πακέτα τσιγάρων και στην κατοχή του 48χρονου έξι (6) πακέτα λαθραίων τσιγάρων, τα οποία δεν έφεραν την προβλεπόμενη ένσημη ταινία του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω καπνικά προϊόντα, τα οποία πρόκειται να παραδοθούν στο Τελωνείο Χανίων».

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

