Κλοπή εν πλω για τα Χανιά – Δύο συλλήψεις στη Σούδα

Για κλοπή της τσάντας επιβάτη κατηγορούνται δύο άνδρες που συνελήφθησαν το πρωί της Πρωτομαγιάς κατά τον κατάπλου του πλοίου της γραμμής στη Σούδα.

Η κλοπή φέρεται ότι έγινε εν πλω, ενώ στην κατοχή των δύο συλληφθέντων, ηλικίας 46 και 48 ετών, βρέθηκαν και λαθραία τσιγάρα.

Σε ανακοίνωση του Λιμενικού αναφέρεται:

«Στελέχη της Λιμενικής Αρχής των Χανίων προέβησαν στην σύλληψη δυο ημεδαπών, ηλικίας 46 και 48 ετών, για παράβαση του άρθρου 372 του Π.Κ. «Κλοπή», σε συνδυασμό με το άρθρο 45 του Π.Κ. «Συναυτουργία» και του Ν. 5222/25 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας και άλλες διατάξεις». Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του πλου ενός επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου από τον Πειραιά προς τα Χανιά, οι ανωτέρω αφαίρεσαν από έναν επιβάτη μία τσάντα περιέχουσα προσωπικά είδη, έγγραφα και χρηματικά ποσά, την οποία στη συνέχεια απέρριψαν στη θάλασσα. Κατόπιν περαιτέρω ελέγχου που διενεργήθηκε, μετά τον κατάπλου του Ε/Γ-Ο/Γ στο λιμάνι των Χανίων, ανευρέθησαν στην κατοχή του 46χρονου εννέα (9) πακέτα τσιγάρων και στην κατοχή του 48χρονου έξι (6) πακέτα λαθραίων τσιγάρων, τα οποία δεν έφεραν την προβλεπόμενη ένσημη ταινία του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω καπνικά προϊόντα, τα οποία πρόκειται να παραδοθούν στο Τελωνείο Χανίων».