menu
24.4 C
Chania
Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Κλωνιζάκης: «Αν τα Χ.ν. σας ασκούσαν κριτική, θα ζητούσατε να καούν τα φύλλα της εφημερίδας;»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Με αιχμηρή ανάρτησή του ο δημοτικός σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης Χανίων και γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, Μιλτιάδης Κλωνιζάκης, στηλιτεύει τη στοχοποίηση των «Χανιώτικων νέων» από τον δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή για την υπόθεση της “μαϊμού” ανακοίνωση της Αστυνομίας, θέτοντας το δηκτικό ερώτημα: «Αν τα Χ.ν. σας ασκούσαν κριτική, θα ζητούσατε να καούν τα φύλλα της εφημερίδας;».

Αναλυτικά το σχόλιο του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

«Όταν ασχολείσαι με τα κοινά, πολλές φορές γίνεσαι στόχος κριτικής, για αποφάσεις, παραλείψεις και οτιδήποτε άλλο. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, στην οποία οφείλουμε να προσαρμοστούμε… Ενδεχομένως αυτό να μας κάνει και καλό, διότι πολλές φορές μας δίνεται η δυνατότητα να αναστοχαστούμε και να θέσουμε βασικά ερωτήματα στους εαυτούς μας για το τι κάναμε λάθος… Επίσης μια θέση που κατέχουμε σήμερα, δεν είναι απόλυτο ότι θα την έχουμε για πάντα. Επομένως καλό θα είναι να πατάμε πάντα στη γη…

Θα πει κανείς, μα τι σε έπιασε και τα γράφεις όλα αυτά; Λογικό το ερώτημα και ιδού η απάντηση. Τις τελευταίες μέρες εξελίσσεται μια ιστορία στην πόλη μας, όπου όλοι ξέραμε, μα όλοι μείναμε με ανοιχτό το στόμα στο άκουσμα της. Από την άλλη μεριά είχαμε τη συνεχή κάλυψη των εξελίξεων από όλα τα μέσα, έντυπα και ηλεκτρονικά. Στα πλαίσια αυτής της κάλυψης δημοσιεύθηκε και ένας διάλογος τοπικού άρχοντα με έναν εκ των φερόμενων αρχηγών, και μάλιστα στα πλαίσια μιας αναπαραγωγής από αθηναϊκές ιστοσελίδες… Ενώ λοιπόν κανείς θα περίμενε να υπάρχει ένας αναστοχασμός από τον τοπικό άρχοντα, ξαφνικά αρχίζουν οι επιθέσεις προς ένα από τα μέσα που επί της ουσίας αναπαρήγαγε τη συνομιλία, χωρίς μάλιστα να παίρνει και θέση για το γεγονός.

Επειδή δεν μου αρέσει να μιλάω ή μάλλον να γράφω γρίφους, θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Το να επιτίθεται το σύνολο της Δημοτικής Αρχής στα Χανιώτικα νέα, κάνοντας λόγο για εφημερίδα των μνημοσύνων κλπ., το λιγότερο είναι σαν να θέλει να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα… Το τραγικό όλων είναι ότι αυτό γίνεται για την αναπαραγωγή μιας είδησης και όχι π.χ. για την κριτική σε μια απόφαση… Δηλαδή κάθομαι και σκέφτομαι: στην περίπτωση κριτικής για μια απόφαση ή για μια αβλεψία, θα απαιτούσε την καύση των φύλλων της εφημερίδας σε δημόσια θέα, στην ημιτελή πλατεία της αγοράς; Όταν επίσης –και από ό,τι φαίνεται– δεν υπάρχει και καμιά ανακοίνωση από τη μεριά της Αστυνομίας…

Αντί λοιπόν να αναστοχαστεί για το τι έγινε και τι δεν έγινε, μάλλον για μια ακόμη φορά ακολουθεί τον λάθος δρόμο… Βέβαια σε αυτήν την πρακτική, απλά είμαστε συνηθισμένοι.»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum