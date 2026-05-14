menu
24.2 C
Chania
Πέμπτη, 14 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Κλιματική αλλαγή και κηπευτικά – Συνέδριο στα Χανιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

«Οι καλλιέργειες των κηπευτικών στην εποχή της κλιματικής αλλαγής: Νέες Τεχνολογίες , Νέες προκλήσεις», είναι το θέμα συμποσίου την Δευτέρα 18 Μαίου στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων.

«Ενίσχυση της βιώσιμης γεωργίας, των Αγροβολταϊκών και της ενεργειακής αποδοτικότητας μέσω των εφαρμογών των οργανικών ηλεκτρονικών» είναι ο τίτλος της ομιλίας του υπεύθυνου στο τμήμα Οργανικών Ηλεκτρονικών του Κέντρου Αριστείας COPENano και Αν. Καθηγητή στο τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ, κύριου Αργύρη Λασκαράκη.
Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Μάϊου στο πλαίσιο του Συμποσίου που διοργανώνεται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την International Society for Horticultural Science (ISHS) στις εγκαταστάσεις του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων.
Την ίδια ημέρα επίσης, στην απογευματινή συνεδρία, η γεωπόνος της εταιρείας OET Energy Technologies, Σοφία Μιχαηλίδου, θα μιλήσει με θέμα «Ημιδιαφανή Φωτοβολταϊκά της ΟΕΤ: Σύγχρονη Γεωργία με επιπλέον Κέρδος για τον Παραγωγό».
Την Τετάρτη 20 Μάϊου, η γεωπόνος Σοφία Μιχαηλίδου θα κάνει μια παρουσίαση στους φοιτητές της Γεωργικής Σχολής Μεσσαράς, αναφορικά με τα Αγροβολταϊκά της ΟΕΤ και τις εφαρμογές τους στη σύγχρονη γεωργία.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα οργανικά φωτοβολταϊκά (OPVs) της OET Energy Technologies είναι ημιδιαφανή, ελαφριά, εύκαμπτα, και πλήρως προσαρμόσιμα σε θερμοκηπιακές και υπαίθριες καλλιέργειες, καθώς και σε άλλες αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Έχουν ήδη εγκατασταθεί σε πολλαπλές εφαρμογές, όπως και στο Agri-PV Hub της εταιρείας στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.
Μέσα από πολυετή πειράματα, μελέτες και συγκριτικές αναλύσεις σε διαφορετικά είδη καλλιεργειών, τα ημιδιαφανή OPV έχουν παρουσιάσει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα στην αγροτική παραγωγή και στη διαχείριση πόρων. Η τεχνολογία συμβάλλει στην αύξηση της απόδοσης της καλλιέργειας και στη βελτίωση της ποιότητας των καρπών, χάρη στη μείωση της θερμικής καταπόνησης και στην προστασία από τη βλαβερή υπεριώδη (UV) ακτινοβολία. Παράλληλα, μέσω του φιλτραρίσματος της εγγύς υπέρυθρης (NIR) ακτινοβολίας, επιτυγχάνεται έλεγχος του μικροκλίματος και της θερμοκρασίας, μειώνοντας τις ενεργειακές απαιτήσεις για δροσισμό. Επιπλέον, περιορίζεται η εξατμισοδιαπνοή της καλλιέργειας, οδηγώντας σε σημαντική εξοικονόμηση νερού. Σε αυτά προστίθεται και η παραγωγή καθαρής ενέργειας, συμβάλλοντας στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.
Τα OPVs της ΟΕΤ προσφέρουν προοπτικές για περισσότερο κέρδος για τον παραγωγό, μέσω της εξοικονόμησης πόρων και την πολλαπλή χρήση της γης. Πρόκειται για μια καινοτόμο ελληνική τεχνολογία που ενισχύει τη βιώσιμη γεωργία, τα Αγροβολταϊκά συστήματα και την κλιματική ανθεκτικότητα του πρωτογενούς τομέα.

Οι τελευταίες εξελίξεις στην παραγωγή λαχανικών και πατάτας

Το Συμπόσιο διοργανώνεται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την International Society for Horticultural Science (ISHS), υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Λαχανικών, Ριζών και Κονδύλων της ISHS και της Ομάδας Εργασίας της ISHS για τα Λαχανικά και τις Πατάτες της Νοτιοανατολικής και Ανατολικής Ευρώπης, με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Προστατευόμενων Καλλιεργειών και Καλλιεργειών χωρίς Έδαφος της ISHS. Αναμένεται να αποτελέσει σημείο συνάντησης για ερευνητές, φοιτητές, παραγωγούς και επαγγελματίες του κλάδου, προσφέροντας μια δυναμική πλατφόρμα παρουσίασης ερευνητικών εργασιών, ανταλλαγής γνώσεων και ουσιαστικού διαλόγου γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις στην παραγωγή λαχανικών και πατάτας.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum