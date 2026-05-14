Κλιματική αλλαγή και κηπευτικά – Συνέδριο στα Χανιά

«Οι καλλιέργειες των κηπευτικών στην εποχή της κλιματικής αλλαγής: Νέες Τεχνολογίες , Νέες προκλήσεις», είναι το θέμα συμποσίου την Δευτέρα 18 Μαίου στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων.

«Ενίσχυση της βιώσιμης γεωργίας, των Αγροβολταϊκών και της ενεργειακής αποδοτικότητας μέσω των εφαρμογών των οργανικών ηλεκτρονικών» είναι ο τίτλος της ομιλίας του υπεύθυνου στο τμήμα Οργανικών Ηλεκτρονικών του Κέντρου Αριστείας COPENano και Αν. Καθηγητή στο τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ, κύριου Αργύρη Λασκαράκη.

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Μάϊου στο πλαίσιο του Συμποσίου που διοργανώνεται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την International Society for Horticultural Science (ISHS) στις εγκαταστάσεις του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων.

Την ίδια ημέρα επίσης, στην απογευματινή συνεδρία, η γεωπόνος της εταιρείας OET Energy Technologies, Σοφία Μιχαηλίδου, θα μιλήσει με θέμα «Ημιδιαφανή Φωτοβολταϊκά της ΟΕΤ: Σύγχρονη Γεωργία με επιπλέον Κέρδος για τον Παραγωγό».

Την Τετάρτη 20 Μάϊου, η γεωπόνος Σοφία Μιχαηλίδου θα κάνει μια παρουσίαση στους φοιτητές της Γεωργικής Σχολής Μεσσαράς, αναφορικά με τα Αγροβολταϊκά της ΟΕΤ και τις εφαρμογές τους στη σύγχρονη γεωργία.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα οργανικά φωτοβολταϊκά (OPVs) της OET Energy Technologies είναι ημιδιαφανή, ελαφριά, εύκαμπτα, και πλήρως προσαρμόσιμα σε θερμοκηπιακές και υπαίθριες καλλιέργειες, καθώς και σε άλλες αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Έχουν ήδη εγκατασταθεί σε πολλαπλές εφαρμογές, όπως και στο Agri-PV Hub της εταιρείας στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Μέσα από πολυετή πειράματα, μελέτες και συγκριτικές αναλύσεις σε διαφορετικά είδη καλλιεργειών, τα ημιδιαφανή OPV έχουν παρουσιάσει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα στην αγροτική παραγωγή και στη διαχείριση πόρων. Η τεχνολογία συμβάλλει στην αύξηση της απόδοσης της καλλιέργειας και στη βελτίωση της ποιότητας των καρπών, χάρη στη μείωση της θερμικής καταπόνησης και στην προστασία από τη βλαβερή υπεριώδη (UV) ακτινοβολία. Παράλληλα, μέσω του φιλτραρίσματος της εγγύς υπέρυθρης (NIR) ακτινοβολίας, επιτυγχάνεται έλεγχος του μικροκλίματος και της θερμοκρασίας, μειώνοντας τις ενεργειακές απαιτήσεις για δροσισμό. Επιπλέον, περιορίζεται η εξατμισοδιαπνοή της καλλιέργειας, οδηγώντας σε σημαντική εξοικονόμηση νερού. Σε αυτά προστίθεται και η παραγωγή καθαρής ενέργειας, συμβάλλοντας στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.

Τα OPVs της ΟΕΤ προσφέρουν προοπτικές για περισσότερο κέρδος για τον παραγωγό, μέσω της εξοικονόμησης πόρων και την πολλαπλή χρήση της γης. Πρόκειται για μια καινοτόμο ελληνική τεχνολογία που ενισχύει τη βιώσιμη γεωργία, τα Αγροβολταϊκά συστήματα και την κλιματική ανθεκτικότητα του πρωτογενούς τομέα.

Οι τελευταίες εξελίξεις στην παραγωγή λαχανικών και πατάτας

Το Συμπόσιο διοργανώνεται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την International Society for Horticultural Science (ISHS), υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Λαχανικών, Ριζών και Κονδύλων της ISHS και της Ομάδας Εργασίας της ISHS για τα Λαχανικά και τις Πατάτες της Νοτιοανατολικής και Ανατολικής Ευρώπης, με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Προστατευόμενων Καλλιεργειών και Καλλιεργειών χωρίς Έδαφος της ISHS. Αναμένεται να αποτελέσει σημείο συνάντησης για ερευνητές, φοιτητές, παραγωγούς και επαγγελματίες του κλάδου, προσφέροντας μια δυναμική πλατφόρμα παρουσίασης ερευνητικών εργασιών, ανταλλαγής γνώσεων και ουσιαστικού διαλόγου γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις στην παραγωγή λαχανικών και πατάτας.