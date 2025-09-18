menu
Περιβάλλον

Κλίμα: Ο κύκλος του νερού διαταράσσεται ολοένα και περισσότερο

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Κινούμενος μεταξύ πλημμυρών και ξηρασίας, ο κύκλος του νερού «διαταράσσεται ολοένα και περισσότερο και γίνεται ακραίος» με καταιγιστικές επιπτώσεις για τις κοινωνίες, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) του ΟΗΕ.

Πέρυσι, κατά τη θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ, μόνο το ένα τρίτο των λεκανών απορροής ποταμών παγκοσμίως εμφάνισαν «κανονικές» τιμές, ενώ σε όλες τις περιοχές όπου υπάρχουν παγετώνες καταγράφηκαν απώλειες λόγω τήξης, σύμφωνα με έκθεση του WMO.

Εξάλλου η λεκάνη του Αμαζονίου και άλλα μέρη της Λατινικής Αμερικής καθώς και η νότια Αφρική επλήγησαν από σοβαρή ξηρασία, ενώ οι συνθήκες ήταν πιο υγρές από το κανονικό σε άλλες περιοχές, περιλαμβανομένων τμημάτων της Αφρικής, της Ασίας και της Κεντρικής Ευρώπης.

«Οι υδάτινοι πόροι του πλανήτη υφίστανται αυξανόμενη πίεση και παράλληλα η ενίσχυση της έντασης των ακραίων φαινομένων που σχετίζονται με το νερό έχει ολοένα και μεγαλύτερο αντίκτυπο στις ζωές και τα μέσα διαβίωσης», δήλωσε η γενική γραμματέας του WMO Σελέστ Σάουλο.

Εξάλλου το 2024 ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία οι επιστήμονες κατέγραψαν εκτεταμένη απώλεια πάγου σε όλες τις περιοχές.

«Συνολικά χάθηκαν 450 γιγατόνοι, το αντίστοιχο ενός τεράστιου κομματιού πάγου 7 χιλιομέτρων ύψους, 7 χιλιομέτρων πλάτους και 7 χιλιομέτρων μήκους, ή αρκετό νερό για να γεμίσουν 180 εκατ. πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων», επεσήμανε ο WMO.

Το νερό από τους παγετώνες που λιώνουν πρόσθεσε μέσα σε μία χρονιά περίπου 1,2 χιλιοστά στη στάθμη της θάλασσας, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών για εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν σε παράκτιες περιοχές.

Η τροπική Αφρική υπέφερε από εξαιρετικά έντονες βροχοπτώσεις το 2024, οι οποίες προκάλεσαν περίπου 2.500 θανάτους και τον εκτοπισμό 4 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η Ευρώπη αντιμετώπισε τις πιο σοβαρές πλημμύρες από το 2013, ενώ η Ασία και η περιοχή του Ειρηνικού επλήγησαν από ρεκόρ βροχοπτώσεων και τροπικούς κυκλώνες, οι οποίοι προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 1.000 ανθρώπων, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό.

Τα τελευταία έξι χρόνια μόνο περίπου το ένα τρίτο των λεκανών απορροής ποταμών είδαν κανονικές συνθήκες ροής σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020. Τα άλλα δύο τρίτα είχαν πάρα πολύ ή πολύ λίγο νερό, υπογραμμίζοντας «έναν ολοένα και πιο διαταραγμένο υδρολογικό κύκλο».

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 3,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν είχαν επαρκή πρόσβαση σε νερό για τουλάχιστον για ένα μήνα τον χρόνο. Αυτός ο αριθμός αναμένεται να ξεπεράσει τα 5 δισεκατομμύρια έως το 2050.

