Κλειστό την Παρασκευή το φαράγγι της Σαμαριάς

Κλειστό θα παραμείνει την Παρασκευή το φαράγγι της Σαμαριάς για το κοινό όπως ανακοινώθηκε από τον ΟΦΥΠΕΚΑ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για αύριο, Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή/και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλοσκάλου έως 8 mm, για την περιοχή της Σαμαριάς έως 10 mm και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 11 mm και λόγω του ότι οι τιμές αυτές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων,

ανακοινώνει ότι, το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 και από τις δύο εισόδους του»