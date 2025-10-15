Κλειστό λόγω καιρού το φαράγγι της Σαμαριάς

Κλείνει εκτάκτως για σήμερα Τετάρτη ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς και από τις δύο εισόδους του, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής «λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για σήμερα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, προβλέπονται βροχοπτώσεις για την περιοχή του Ξυλοσκάλου έως 7 mm και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 6 mm, και λόγω του ότι οι τιμές αυτές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργιά του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων».