Χανιά: Κλειστή η οδός Ανδ. Παπανδρέου

Κλειστή είναι η οδός Ανδρέα Παπανδρέου από τη συμβολή της οδού Αν. Παπανδρέου με την οδό Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Χαριλάου Τρικούπη καθώς πραγματοποιούνται εργασίες διαγράμμισης.

Όπως έχει ανακοινωθεί από τον Δήμο Χανίων η οδός θα παραμείνει κλειστή έως τις 18:00.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, η κυκλοφορία των οχημάτων προς την πλατεία Ελευθερίας θα γίνεται μέσω των οδών Ελ. Βενιζέλου, Χαριλάου Τρικούπη, και εν συνεχεία Αν. Παπανδρέου, ενώ η κυκλοφορία από την πλατεία Ελευθερίας προς την πλατεία Σοφ. Βενιζέλου θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Αν. Παπανδρέου, Πλουμιδάκη και Τζανακάκη.

Ζητείται η κατανόηση και η συνεργασία των δημοτών και συνιστάται στους οδηγούς να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή καθυστερήσεων και κυκλοφοριακής συμφόρηση»