Κλειστή η ΔΕΥΑ στον Αποκόρωνα

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αποκορώνου ενημερώνει το κοινό ότι το γραφείο Βάμου θα παραμείνει κλειστό από 17/11 έως και 21/11 λόγω εργασιών αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος. Κατά το διάστημα αυτό δεν θα πραγματοποιείται εξυπηρέτηση κοινού ούτε με φυσική παρουσία ούτε τηλεφωνικά. Επιπλέον, το γραφείο Καλυβών θα παραμείνει κλειστό μόνο τη

Δευτέρα 17/11.

Παρά ταύτα, το κοινό θα μπορεί να εξυπηρετείται για πληρωμές λογαριασμών στα παρακάτω σημεία:

• Βρύσες – Τηλ. 28253 40 311

(Αντωνία Τζανουκάκη)

• Καλύβες – Τηλ. 28250 33442

(Κατερίνα Μανατάκη)

• Καβρός – Τηλ. 28253 40 600

(Κατερίνα Τσιλεδάκη)

Για δηλώσεις βλαβών, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 28253 40 208.

Για οποιοδήποτε άλλο αίτημα, μπορείτε να αποστέλλετε το μήνυμά σας ηλεκτρονικά στο:

grammateia@deyaa.gr