Κλειστή από σήμερα η οδός Κισσάμου

Από σήμερα αναμένεται να κλείσει η οδός Κισσάμου λόγω εργασιών αποκατάστασης της ασφάλτου.

Χθες Σάββατο, η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε ότι με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή 03.05.2026 έως την Τρίτη 05.05.2026, στο πλαίσιο εργασιών ασφαλτόστρωσης τμήματος της οδού Κισσάμου του Δήμου Χανίων.

Ειδικότερα προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες εργασίες ασφαλτόστρωσης τμήματος της οδού Κισσάμου (από τη συμβολή της με την οδό Μαργουνίου έως της οδό Μονής Γωνίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας) θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφορικές ρυθμίσεις και εκτροπές της κυκλοφορίας οχημάτων, κατά το χρονικό διάστημα από την 07:00 ώρα της Κυριακής 03/05/2026 έως και την 20:00 ώρα της Τρίτης 05/05/2026.

Συγκεκριμένα θα απαγορευθεί η στάση και η στάθμευση οχημάτων, στις παρακάτω οδούς:

-Στην οδό Σελίνου σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας
-Στην οδό Μελετίου Μεταξάκη (τμήμα από τη συμβολή της με την οδό Κισσάμου έως και την οδό Μητροπολίτου Κυρίλλου)
-Στην οδό Μητροπολίτου Κυρίλλου (τμήμα από τη συμβολή της με την οδό Μελετίου Μεταξάκη έως και την οδό Σελίνου)
-Στην οδό Καλογέρη (τμήμα από τη συμβολή της με την οδό Κισσάμου έως και την Μ.Μπότσαρη).
-Στην οδό Μ.Μπότσαρη (τμήμα από την συμβολή της με την οδό Μελετίου Μεταξάκη έως και την οδό Καλογερή)

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί και οι πεζοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων»

