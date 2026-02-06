Κλειστά στόµατα – τρεις καταδίκες για χασισοφυτεία στον Μυλοπόταμο

Το… δικαίωµα της σιωπής καταδίκασε τρεις άνδρες για χασισοφυτεία µε 323 δεντρύλλια που εντοπίστηκε τον Αύγουστο του 2022 στις Σίσες Μυλοποτάµου.

Η υπόθεση εκδικάστηκε χθες το µεσηµέρι στο Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων µε τις κατηγορίες σε βάρος των δύο κατηγορούµενων να αφορούν τη διακίνηση ναρκωτικών από κοινού, υπό τη µορφή της καλλιέργειας δενδρυλίων ινδικής κάνναβης και στον τρίτο για όπλα που βρέθηκαν στο πατρικό του σπίτι.

Το δικαστήριο καταδίκασε τον πρώτο κατηγορούµενο σε ποινή φυλάκισης 6 ετών και τριών µηνών, κρίνοντας ότι θα πρέπει να τα εκτίσει (έχει ήδη εκτίσει 10 µήνες προφυλάκισης). Ο συγκεκριµένος είχε εντοπιστεί να πηγαίνει στη χασισοφυτεία και να αφήνει µια σακούλα µε τρόφιµα. Ο ίδιος στην απολογία του υποστήριξε ότι συγχωριανός του ζήτησε να τον µεταφέρει στο σηµείο που βρίσκονταν η χασισοφυτεία και του ζήτησε να πάει την σακούλα µε τα τρόφιµα στην είσοδο της. Στην ερώτηση του δικαστηρίου αρνήθηκε να κατονοµάσει το συγχωριανό του.

Ο δεύτερος κατηγορούµενος που αρχικά είχε καταδικαστεί σε 9 χρόνια φυλάκιση και παραµένει στη φυλακή, καταδικάστηκε σε 6 χρόνια χθες. Πρόκειται για ένα άνδρα Αλβανικής καταγωγής που είχε το ρόλο του φύλακα της χασισοφυτείας και είχε αναλάβει το πότισµα. Ο ίδιος ανέφερε έκανε αυτήν την πράξη για τα 50 ευρώ µεροκάµατο και ότι αναγκάστηκε γιατί είχε 8 απλήρωτα ενοίκια στο σπίτι του και αντιµετώπιζε οικονοµικά προβλήµατα. Και από τον συγκεκριµένο κατηγορούµενο ζητήθηκε να κατονοµάσει ποιος τον προσέλαβε και απάντησε πως «ζητώ συγνώµη για την πράξη µου, αλλά δεν µπορώ να πω ποιος µε προσέλαβε γιατί ποιος θα µου προστατεύσει την οικογένεια µου;».

Ο δικηγόρος του, ζήτησε την επιείκεια του δικαστηρίου καθώς ο εντολέας του έχει µετανιώσει για την πράξη του, έχει κάνει 512 µεροκάµατα, και η γυναίκα του αναγκάζεται να κάνει δύο δουλειές για να τα φέρει σε πέρας.

Ένας τρίτος κατηγορούµενος το τηλέφωνο του οποίου βρέθηκε στο κινητό των κατηγορούµενων και σε έλεγχο στο πατρικό του εντοπίστηκε ένα πολεµικό τυφέκιο, καραµπίνα αδήλωτη και δίκανο µε άδεια, καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση µε αναστολή.