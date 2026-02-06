menu
21.4 C
Chania
Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Κλειστά στόµατα – τρεις καταδίκες για χασισοφυτεία στον Μυλοπόταμο

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Το… δικαίωµα της σιωπής καταδίκασε τρεις άνδρες για χασισοφυτεία µε 323 δεντρύλλια που εντοπίστηκε τον Αύγουστο του 2022 στις Σίσες Μυλοποτάµου.

Η υπόθεση εκδικάστηκε χθες το µεσηµέρι στο Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων µε τις κατηγορίες σε βάρος των δύο κατηγορούµενων να αφορούν τη διακίνηση ναρκωτικών από κοινού, υπό τη µορφή της καλλιέργειας δενδρυλίων ινδικής κάνναβης και στον τρίτο για όπλα που βρέθηκαν στο πατρικό του σπίτι.

Το δικαστήριο καταδίκασε τον πρώτο κατηγορούµενο σε ποινή φυλάκισης 6 ετών και τριών µηνών, κρίνοντας ότι θα πρέπει να τα εκτίσει (έχει ήδη εκτίσει 10 µήνες προφυλάκισης). Ο συγκεκριµένος είχε εντοπιστεί να πηγαίνει στη χασισοφυτεία και να αφήνει µια σακούλα µε τρόφιµα. Ο ίδιος στην απολογία του υποστήριξε ότι συγχωριανός του  ζήτησε να τον µεταφέρει στο σηµείο που βρίσκονταν η χασισοφυτεία και του ζήτησε να πάει την σακούλα µε τα τρόφιµα στην είσοδο της. Στην ερώτηση του δικαστηρίου αρνήθηκε να κατονοµάσει το συγχωριανό του.

Ο δεύτερος κατηγορούµενος που αρχικά είχε καταδικαστεί σε 9 χρόνια φυλάκιση και παραµένει στη φυλακή, καταδικάστηκε σε 6 χρόνια χθες. Πρόκειται για ένα άνδρα Αλβανικής καταγωγής που είχε το ρόλο του φύλακα της χασισοφυτείας και είχε αναλάβει το πότισµα. Ο ίδιος ανέφερε   έκανε αυτήν την πράξη για τα 50 ευρώ µεροκάµατο και ότι αναγκάστηκε  γιατί είχε 8 απλήρωτα ενοίκια στο σπίτι του και αντιµετώπιζε οικονοµικά προβλήµατα. Και από τον συγκεκριµένο κατηγορούµενο ζητήθηκε να κατονοµάσει ποιος τον προσέλαβε και απάντησε πως «ζητώ συγνώµη για την πράξη µου,  αλλά δεν µπορώ να πω ποιος µε προσέλαβε γιατί  ποιος θα µου προστατεύσει την οικογένεια µου;».

Ο δικηγόρος του, ζήτησε την επιείκεια του δικαστηρίου καθώς ο εντολέας του έχει µετανιώσει για την πράξη του, έχει κάνει 512 µεροκάµατα, και η γυναίκα του αναγκάζεται να κάνει δύο δουλειές για να τα φέρει σε πέρας.

Ένας τρίτος κατηγορούµενος το τηλέφωνο του οποίου βρέθηκε στο κινητό των κατηγορούµενων και σε έλεγχο στο πατρικό του εντοπίστηκε ένα πολεµικό τυφέκιο, καραµπίνα αδήλωτη και δίκανο µε άδεια, καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση µε αναστολή.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum