Οικονομία

Κλείσιμο με άνοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ασθενείς ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου. Η αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε πάνω από τα 850 εκατ. ευρώ, λόγω της διαδικασίας αναδιάρθρωσης των χαρτοφυλακίων που ακολουθούν τους δείκτες της Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές στους δείκτες της MSCI η μετοχή της Metlen τίθεται εκτός του Standard Greece, ενώ οι μετοχές της Viohalco και Cenergy προστέθηκαν στον Small Cap Greece. Ο δείκτης MSCI Greece Standard αποτελείται πλέον από τις μετοχές: ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, Eurobank, Alpha Bank, Εθνική, και Πειραιώς.

Με σημαντικά κέρδη 5,20% έκλεισε η μετοχή της ΕΧΑΕ. Σήμερα ξεκίνησε η παράλληλη διαπραγμάτευση των μετοχών σε Άμστερνταμ, Βρυξέλλες, Λισαβόνα και Παρίσι, στον απόηχο της εξαγοράς από την Euronext.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.065,42 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,18%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.078,68 μονάδες (+0,82%) και κατώτερη τιμή στις 2.056,73 μονάδες (-0,24%).

Η αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 875,58 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 71.797.405 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,12%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,16%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aegean Airlines (+2,96%), της Titan (+2,18%), της Viohalco (+1,56%), της Coca Cola HBC (+1,55%) και της Optima Bank (+1,28%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-2,01%), της ΕΥΔΑΠ (-1,43%), της ΔΕΗ (-1,28%), της Metlen (-1,21%) και της Elvalhalcor (-1,08%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Metlen διακινώντας 19.946.500 και 11.420.561 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Metlen με 482,89 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 67,75 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 70 μετοχές, 36 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ελλάκτωρ (+5,30%) και ΕΧΑΕ (+5,20%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-3,87%) και Performance (-2,70%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,3000 +0,43%

ΚΥΠΡΟΥ: 8,0000 αμετάβλητη

METLEN: 42,2800 -1,21%

OPTIMA: 7,9000 +1,28%

ΤΙΤΑΝ: 44,5000 +2,18%

ALPHA BANK: 3,5890 -0,36%

AEGEAN AIRLINES: 13,9000 +2,96%

VIOHALCO: 10,4000 +1,56%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 24,2200 +0,25%

ΔΑΑ: 10,2000 -0,29%

ΔΕΗ: 17,0000 -1,28%

COCA COLA HBC: 41,9600 +1,55%

ΕΛΠΕ: 8,4650 +0,95%

ELVALHALCOR: 3,1950 -1,08%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,0150 -0,23%

ΕΥΔΑΠ: 6,9000 -1,43%

EUROBANK: 3,4000 αμετάβλητη

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1400 +0,42%

MOTOR OIL: 28,7000 +0,35%

JUMBO: 27,6200 -0,86%

ΟΛΠ: 39,1000 -2,01%

ΟΠΑΠ: 17,2800 +0,47%

ΟΤΕ: 17,2700 +0,88%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,0200 +0,29%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,2600 +0,49%

