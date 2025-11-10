menu
Οικονομία

Κλείσιμο με άνοδο 1,44% στο Χρηματιστήριο Αθηνών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν οι τιμές οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να ανακάμπτει μετά από δύο πτωτικές συνεδριάσεις, υπερβαίνοντας τα επίπεδα των 2.000 μονάδων.

Κέρδη σημειώνουν και τα μεγαλύτερα διεθνή χρηματιστήρια, καθώς υπάρχουν προσδοκίες ότι σύντομα θα τελειώσει το shutdown στις ΗΠΑ.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι μετοχές των τραπεζών και ο τίτλος της Aktor.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.015,51 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 1,44%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.021,89 μονάδες (+1,76%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 255,34 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 41.555.318 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,53%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,93%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aktor (+6,56%), της Optima Bank (+4,53%), της Κύπρου (+3,93%), της Eurobank (+3,47%), της Viohalco (+3,26%) και της Πειραιώς (+2,75%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-0,78%), της Metlen (-0,52%) και των ΕΛΠΕ (-0,25%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 12.473.947 και 8.249.294 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 41,33 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 33,92 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 76 μετοχές, 29 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Minerva (+6,75%) και Αλουμύλ (+6,69%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Q&R (-3,24%) και Trastor (-3,10%).

 

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,1000 +6,56%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,9400 +3,93%

METLEN: 42,0000 -0,52%

OPTIMA: 8,0800 +4,53%

ΤΙΤΑΝ: 40,6000 +1,63%

ALPHA BANK: 3,4550 +1,02%

AEGEAN AIRLINES: 13,4000 αμετάβλητη

VIOHALCO: 9,4900 +3,26%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 23,1200 +0,43%

ΔΑΑ: 9,9500 +0,86%

ΔΕΗ: 16,4400 +1,92%

COCA COLA HBC: 40,4600 +0,40%

ΕΛΠΕ: 7,8800 -0,25%

ELVALHALCOR: 3,1650 -0,78%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,7000 +1,28%

ΕΥΔΑΠ: 6,8000 +0,89%

EUROBANK: 3,3380 +3,47%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,3000 +1,81%

MOTOR OIL: 27,1000 +1,35%

JUMBO: 28,2400 +1,22%

ΟΛΠ: 42,8000 +0,47%

ΟΠΑΠ: 17,2500 +0,06%

ΟΤΕ: 16,4000 +0,49%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,8020 +2,75%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,5600 +0,32%

